Maxime Lagarde, líder en solitari amb quatre punts

La jornada d’ahir va oferir als aficionats una bona col·lecció de partides força interessants en els primers taulers on tots els jugadors van sortir a buscar la victòria i on la majoria es van resoldre arribant a les 5 hores de joc. Nou jugadors començaven la ronda amb 3 punts però tan sols un va poder encadenar una nova victòria per sumar així 4 punts. De fet va ser tot just el primer a acabar, el número dos del rànquing, el gran mestre francès Maxime Lagarde.

Lagarde, amb les peces blanques, va sorprendre el seu rival, el mestre internacional danès Bjorn Moller Ochsner a l’obertura en utilitzar una arriscada variant de la Vienesa on les blanques juguen a l’estil gambit, lliurant un peó per la iniciativa. Les negres no van acceptar l’oferiment i van reaccionar al centre, típic en aquestes variants, arribant-se a una posició complicada.

Precisament en les complicacions Lagarde va ser més precís i va poder arribar a un final amb peó d’avantatge que va guanyar amb facilitat gràcies a la seva tècnica. D’aquesta manera es convertia en l’únic jugador en assolir la quarta victòria consecutiva. El jugador ve de guanyar l’Obert Internacional de Sant Martí a Barcelona i per tant, tenint en compte que està en forma, és un clar candidat a la victòria final del torneig. De moment es queda líder en solitari.

En el grup perseguidor, amb 3,5 punts es troben 10 jugadors. Entre ells, el primer representant del Principat, el mestre internacional Robert Alomà que ahir va signar taules, amb les peces negres, davant el gran mestre de Colòmbia Joshua Ruiz, que diumenge va ser el guanyador del Gran Prix d’Andorra. Un bon resultat que li permet continuar a les primeres taules i ja ha puntuat contra dos grans mestres.

Del segon al quart tauler, malgrat que algun jugador ho va intentar fins al final, totes les partides van acabar en taules. Kogan (ISR) i Roselli (URU) al segon tauler van signar l’empat en una partida diabòlica que va donar moltes voltes.