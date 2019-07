Marcel Lescano escala una posició a la general

De cara a l’objectiu que es van proposar, va indicar que «ara mateix ens trobem gairebé a la meitat de la taula. Tenim l’objectiu d’estar dins dels cinc primers, que aquí a la Copa del Rei és molt complicat. De fet, està tan ajustat que, en tres minuts de diferència amb el primer, estem tots els participants. Hi ha molt nivell però enguany ens estem defensant molt bé. Si anem així fins dissabte que ve potser complim el nostre objectiu. No estem despenjats de la flota sinó que estem lluitant. Hem d’augmentar la diferència quan arribem, tot i que naveguem a 40 graus i el cansament es comença a notar».

Marcel Lescano va escalar ahir una posició a la classificació general de la Copa del Rei i ara és novè. En la tercera jornada de competició van fer una desena posició i una sisena. «Hem tingut una baralla important amb dos vaixells i aquest fet ha provocat que no féssim una bona sortida i per això hem estat desens. En la segona regata hem fet una sortida molt encertada i ens hem defensat molt bé», explicava. «Estem molt contents perquè hem escalat una posició a la general. Ara mateix ens trobem a 1,50 minuts del primer. Està tot molt ajustat, és increïble. Estem a 3 segons del que tenim davant amb el temps compensat, perquè en temps real sempre som els primers. Cada dia estem millorant molt, hem encertat l’estratègia i la tàctica».

Per Anna Ribas

