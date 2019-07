Xavi Cardelús reprendrà la temporada a Brno

L’aturada estiuenca del Campionat del Món arriba a la seva fi aquest cap de setmana amb el Gran Premi de la República Txeca. Aquesta serà la cursa que donarà inicia a la segona meitat de la temporada que ha de concloure el 17 de novembre a València. Xavi Cardelús afronta la seva segona visita a Brno amb l’objectiu de continuar amb la progressió que va tenir a les últimes dues curses que, tot i no ser excessivament ràpida, és ferma. D’altra banda, el pilot està esperant el moment que li arribi material nou per part de KTM.

L’andorrà va explicar que «des del Gran Premi d’Alemanya, he entrenat força el físic, també fent supermotard i altres especialitats que em permetessin mantenir-me en forma i arribar a la represa el més fort possible. L’any passat hi vaig córrer com a wild-card i vaig caure però als entrenaments em vaig situar a uns 2,5 segons del pilot més ràpid de la categoria. Aquest ha de ser, com a mínim el plantejament de sortida per divendres i, a partir d’aquí, mirar de millorar cada vegada que surti a pista. No sé si m’arribaran novetats quant al xassís però s’hi està treballant i ens anima».