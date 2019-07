Tres nous detinguts a la festa major de Sant Julià

La Policia ha detingut aquesta nit i matinada tres persones més a la festa major de Sant Julià. En concret, dos joves per causar dos incidents i un tercer per haver furtat les claus d'un vehicle oficial la matinada de dilluns a dimarts, quan el cos va arrestar dos joves per tallar la circulació a la parròquia i agitar el centenar de persones que s'hi van congregar.



Una jove major d'edat va ser detinguda per «injuriar greument» dos agents del cos. La interessada, a més, va donar positiu en el control d'alcoholèmia que li van realitzar. Un altre jove –l'edat no ha transcendit encara– va ser controlat després d'agredir a un tercer. Fonts policials han indicat que les lesions de la víctima són «lleus».



D'altra banda, el servei de l'ordre ha pogut identificar els dos joves que van agafar les claus d'un vehicle policial durant els aldarulls de la matinada de dilluns a dimarts. Ho han fet gràcies als vídeos que va gravar la multitud i que van difondre a les xarxes socials. Es tracta d'un jove major d'edat que ahir va ser detingut i d'una menor d'edat, la qual va ser encausada.



Els cinc arrestats passaran a disposició judicial durant el dia d'avui. Tot i les detencions, l'última nit de la festa major laurediana va transcórrer «amb més normalitat i tranquil·litat» que les anteriors, han precisar fonts del servei de l'ordre.