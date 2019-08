La capital suspèn el castell de focs pel risc d’incendi

La capital ja ho té tot pràcticament a punt per encetar, demà, una nova edició de la festa major. Com ja va passar l’any passat, però, no hi haurà el castell de focs que s’havia previst per dilluns a les 23 hores. El motiu? L’elevat risc d’incendi, segons s’ha comunicat des del comú d’Andorra la Vella, que com en altres ocasions preveu fer el castell de focs en alguna altra data del calendari festiu d’aquest any. Veient les previsions de bon temps pel cap de setmana i la situació que ja hi ha, s’ha preferit no arriscar.



Amb tot, i seguint també amb una tradició encetada recentment, des de la corporació s’anima a tothom a engalanar finestres i balcons amb la bandera andorrana, motiu pel qual es tornaran a regalar banderes a tots els ciutadans que en vulguin. Fins demà es podrà recollir a casa comuna i a la Llacuna entre les 8 hores del matí i les 15 hores de la tarda. Les banderes es podran adquirir de manera gratuïta si s’acredita que s’és resident a la parròquia.

Aquaparc

D’altra banda, des del comú també es va informar que l’entrada a l’aquaparc serà gratuïta per a tothom durant tota la jornada de demà. A més, aprofitant que hi ha l’espai habilitat a l’Estadi Comunal Joan Samarra, la festa de l’aigua es farà allà i no al Parc Central com era habitual.



La lectura del pregó i la inauguració oficial de la festa serà demà a les 19 hores al comú.