L’aposta pels orris continua amb 30.000 euros més per excavar-los

El Comú d’Encamp segueix treballant, de mica en mica, en la consolidació del projecte de la Ruta dels Orris, per la qual cosa preveu noves intervencions per recuperar les antigues construccions. Amb aquesta intenció ahir va fer públic al BOPA un concurs públic per als treballs de suport i complementaris d’intervenció arqueològica a la ruta dels orris. La corporació ha previst un pressupost estimat de 30.000 euros per aquestes tasques.



Segons s’explica en el mateix plec, la intervenció arqueològica que es vol dur a terme té per objectiu fer una avaluació inicial de les restes existents i així, en un futur, programar una excavació arqueològica completa i en extensió per poder conèixer les restes, interpretar-les i posar-les en valor dins la ruta.

Calendari

La previsió del comú és que l’adjudicatari del concurs comenci els treballs abans del 20 de setembre, de fet es concreta que el termini d’execució seria de tres setmanes, les compreses entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre.



Tal com exposa el plec de bases de l’edicte, els treballs que s’hauran de fer seran: neteja superficial per retirar la capa vegetal i neteja de pedres, excavació arqueològica amb entre tres i cinc sondejos que han de permetre reunir una documentació exhaustiva que ha de permetre determinar si cal continuar amb els treballs i en cas de tenir valor cultural, poder salvaguardar-lo.



D’altra banda i pel que fa a les condicions de desenvolupament de les obres, com és habitual, en cas d’incompliment del contracte amb multes de 300 euros per al primer incompliment i de 600 per al segon. Amb tot, si el dany o perjudici causat fos superior a les sancions, aquestes es faran correspondre amb el valor del dany o el perjudici.

Projecte fins al 2015

La proposta per poder promocionar turísticament la Ruta dels Orris d’Encamp fa temps que es va engegar i el seu final no és a prop, encara. De fet, tota la part de divulgació segueix en fase de treball i no es preveu que estigui disponible fins a l’any que ve, van assenyalar fonts de la corporació.



Cal recordar, però, que el mes d’abril passat la llavors ministra de Cultura, Olga Gelabert, i el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, van signar un acord de col·laboració per al desenvolupament del projecte de la Ruta dels Orris i dels treballs arqueològics i de posada en valor del presumible dolmen que es va localitzar a la zona de l’Orri d’Emportona. L’acord va preveure actuacions entre el 2019 i el 2025 amb un cost total d’uns 400.000 euros per als orris, i 200.000 euros per al dolmen si es confirmava la seva rellevància.

En l’acord entre les dues administracions es preveien accions centrades a posar en valor els orris d’Encenrera, Emportona i de l’Estany Forcat, a més del manteniment del ja construït orri del Cubil. Per a les tasques de conservació es vol prioritzar l’ús de tècniques originals.