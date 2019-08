Feministes catalanes munten un bus cap Andorra per exigir l’avortament

Sota el lema 28 de setembre, anem juntes a Andorra a exigir la despenalització de l’avortament, Ca la Dona, «un espai d’acció feminista» de Barcelona, està organitzant una marxa solidària per arribar fins al Principat amb motiu del Dia d’Acció Global per la Despenalització de l’Avortament.



A través d’un comunicat a la seva pàgina web, l’entitat catalana recorda que la interrupció de l’embaràs a Andorra està prohibida en qualsevol supòsit i «com a resposta a la crida de les dones andorranes, hem organitzat un bus per anar a mostrar el nostre suport en l’acte» que se celebrarà al país, a càrrec d’Stop Violències. La seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va assenyalar que Ca la Dona ja va muntar una marxa similar fa un parell d’anys per acudir a la I Jornada de Drets Sexuals i Reproductius que va organitzar l’associació i que «des de Catalunya sempre ens han mostrat el seu suport» en aquest tema.



Tot i que el programa d’activitats encara no està definit, Cortés va avançar que serà «bastant internacional», ja que comptarà amb experts vinguts d’Espanya, França i Itàlia. També se celebrarà una taula rodona amb una activista marroquina de reconeixement internacional i diverses representants del moviment argentí Marea Verde. «La idea és que vinguin ponents a explicar com a altres països d’arreu del món s’ha aconseguit l’accés a l’avortament i com ha estat tot el procés», va informar la presidenta d’Stop Violències. En aquest sentit, va destacar que l’avortament «suposa dues lluites que van de la mà»: d’una banda, la seva legalització i, de l’altra, el seu accés. «Que l’avortament sigui legal no vol dir que totes les dones que ho vulguin hi puguin accedir», va puntualitzar Cortés.

Manifestació

El mateix 28 del mes que ve, Stop Violències també té prevista una manifestació, tot i que encara no s’ha determinat el seu recorregut. «Estem tantejant diverses opcions i acabant de demanar els permisos [al comú corresponent], però he de dir que l’Administració no ens està posant gaires problemes», va celebrar la portaveu feminista. Així mateix, va convidar tothom a unir-se a la causa, perquè «el feminisme és compartir i és una cosa de tots» i, especialment, va demanar la col·laboració de les altres entitats del país, com Acció Feminista i l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).



Cal recordar que el 28 de setembre de l’any passat, membres de col·lectius feministes de l’Alt Urgell van instal·lar pancartes als voltants de la Seu per reivindicar la despenalització de l’avortament a Andorra. L’acció va formar part de la campanya engegada justament a finals d’aquell estiu per exigir una reforma de l’actual legislació del Principat i reclamava un «avortament lliure, gratuït i garantit» amb el hashtag #Avortarem, així com la proclama que «cap copríncep decidirà per nosaltres».

Contribuir a la repressió

Avançant-se a possibles crítiques, Cortés va voler deixar clar que tots aquells que creuen que «els catalans no s’han de ficar en temes andorrans, no han d’oblidar que la majoria de dones del Principat que avorten ho fan, justament, a Catalunya». La presidenta d’Stop Violències va assegurar que és gràcies als recursos del país veí que la voluntat de moltes andorranes es veu complerta i que «quan els catalans se n’assabenten, senten que estan contribuint a un repressió antiavortista», i per això decideixen desplaçar-se fins aquí.

La Xarxa la Meri està «plenament candent»

El desembre del 2018, Stop Violències va crear la Xarxa la Meri amb la voluntat de convertir-se en l’assessora de referència i de suport de les dones andorranes que vulguin avortar i, evidentment, hagin de marxar a l’estranger. Segons va explicar Cortés, la iniciativa està «plenament candent» i a finals d’aquest any es faran públiques les xifres de dones ateses i les ajudes que els proporcionen. Tal com ella va avançar, però, el perfil més habitual és de «dones argentines residents al Principat, noies molt joves en situació econòmica precària o dones que simplement no volen ser mares». Totes elles arriben a la Xarxa la Meri de manera directa i pels seus propis recursos o perquè quan van a Catalunya, les clíniques privades els informen de la seva existència a Andorra. Aquest espai, «de seguretat i confiança», està format per un conjunt de professionals sanitaris i entitats feministes catalanes i la mateixa Stop Violències, i totes les sol·licituds d’ajuda poden ser anònimes.