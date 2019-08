Els Bombers rescaten una dona lesionada a la Massana

Els Bombers van rescatar ahir al matí una senderista -turista de 45 anys- al camí del Canal de la Peça Rodona a la Massana. L’afectada, es va fer mal durant la caminada i un equip de rescat va haver d’acudir per ajudar-la. Els serveis d’emergència la van traslladar a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i segons es va informar des del mateix centre, ahir a primera hora de la tarda ja havia rebut l’alta malgrat presentar una fractura en una cama.



Tal com es va assenyalar des de l’ANA, aquestes actuacions dels Bombers són molt habituals durant la temporada d’estiu, fins al punt que la celebració per primera vegada a Andorra del Congrés internacional de professionals en els rescats de muntanya el 2017 va tornar a posar sobre la taula el debat sobre la conveniència o no de cobrar pels serveis que es fan en helicòpter, a causa del seu elevat cost. De fet, fa uns dies i coincidint amb un cap de setmana de molta afluència a la muntanya, els bombers van haver de fer fins a set rescats en dos dies. En aquella ocasió fonts del cos van explicar a EL PERIÒDIC que consideren una necessitat que l’Estat deixi de ser qui es faci càrrec de tots els rescats, i que en el cas de les proves esportives organitzades per privats o en instal·lacions privades, siguin els seus responsables qui n’assumeixin els costos. Actualment, segons es va definir en la Llei del Pressupost, en cas de negligència per part dels organitzadors, el Govern els podria reclamar a ells el cost del rescat. D’altra banda, també en cas de negligència, fora de competicions o esdeveniments esportius, el cost es pot imputar a l’afectat. Però els bombers volen fer un pas més, i que tant si hi ha negligència com si no, paguin els privats. Un dels problemes és la definició de negligència, ja que el concepte queda obert i en territoris com a Catalunya, els cobraments han estat pocs perquè costa que la Justícia acabi dictaminant que és una negligència.