L’APDA va tramitar el 2018 16 expedients administratius

Durant l’any 2018 l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va tramitar fins a 16 expedients administratius per la vulneració, parcial o total, del dret fonamental a la protecció de dades personals, i la consegüent aplicació dels seus drets d’informació, accés, rectificació i supressió. Així ho va informar l’APDA mitjançant la memòria anual del 2018, amb l’objectiu de fer conèixer a la ciutadania i a les administracions del país totes les novetats que es desprenen de la legislació europea i el seu compliment.



En total, el 2018 l’Agència va rebre 1.747 consultes, el què suposa un increment de gairebé 200 peticions respecte a l’any anterior, quan se’n van rebre 1.556. La principal via de recepcio de les consultes va ser el correu electrònic amb un 44%, mentre que les consultes telefòniques es van mantenir pràcticament al mateix nivell que el 2017 amb un 43%. Per últim, les visites presencials van suposar un 13% del total.



Gairebé totes les consultes van estar formulades en l’àmbit particular, ja que només 233 van ser provinents de les administracions.

Els informes

A partir de les consultes, l’APDA va redactar 126 informes, un 41,5% més que el 2017. Segons va detallar l’Agència, «s’entén per informe la resposta escrita a les consultes sobre una qüestió concreta en relació a la protecció de dades de caràcter personal». Així, aquests van tractar temàtiques diverses, des de tràmits de declaració de fitxers, l’ús d’imatges de menors en els centres educatius, la cessió i/o la comunicació de dades a altres empreses o l’aplicació del RGDP a Andorra. D’aquests 126 informes, 26 van respondre a peticions de les administracions: 20 referents a disposicions normatives i 6 sobre projectes de llei i acords internacionals.



Finalment, cal destacar que l’APDA va apuntar que cal «iniciar els més joves en el coneixement sobre els seus drets i la conscienciació de la necessitat de protegir-los».