La FAF convoca una assemblea per aprovar el calendari de competició

La junta directiva de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va decidir dimarts convocar una Assemblea General Extraordinària per al dia 26 d’agost, en la qual només hi haurà un únic punt de l’ordre del dia, que serà aprovar el calendari de competició.

D’aquesta manera, l’entitat, que en un principi havia decidit deixar la decisió del calendari per la futura junta, finalment, s’ha desdit. Segons va manifestar la FAF en un comunicat, «és una mesura que es pren per no entorpir l’habitual funcionament dels clubs de la federació».

Tot i això, la presidenta en funcions de la FAF, Elisabet Pirot, abans d’aquesta decisió, havia remarcat que «això serà decisió de la nova junta, que decidirà quan començar i com fer-ho» i convocar eleccions «afectarà l’inici de la temporada, però tampoc ens han deixat treballar gairebé».Unes declaracions que van encendre molt als clubs i ara, la junta, amb les eleccions a l’horitzó, ha decidit no fer-los mal i tampoc perjudicar al futbol nacional, ja que endarrerir l’inici de les competicions podria ser nefast per als equips i per als jugadors.

Aquesta notícia es va revelar precisament el dia que Tomàs Gea, secretari general de l’entitat, i la seva cap del departament internacional i administrativa de la FAF, i que actualment és la secretaria general en funcions Teresa Figueras, havien de declarar davant la batlle. Però per malaltia del fiscal Borja Aguado no es va poder dur a terme. Finalment, s’ha ajornat al 6 d’agost. Les declaracions es van demanar després que la batlle Maria Àngels Moreno ordenés divendres passat un nou escorcoll a la seu de l’entitat en relació a l’Operació Cautxú.

Cal recordar que segons l’aute de perquisició i segrest, Teresa Figueres, exercint les seves funcions de cap del departament internacional i administrativa de la FAF, hauria facilitat a Tomás Gea documentació bancària, comptable i administrativa a la qual la batlle no ha tingut accés malgrat els diversos registres efectuats. A més, s’afegia que «aquesta documentació hauria estat obtinguda mentre Gea era en situació de presó provisional, i cessat de les seves funcions a la FAF, a través de la inculpada». «La federació és la perjudicada dels fets, per la qual cosa, que Gea obtingui documentació social per a la seva defensa sense cap requeriment formal a través d’autoritats, resulta paradoxal», apuntava l’aute.