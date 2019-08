El Vallbanc somia amb la gesta de passar de ronda contra l’Astana

El Vallbanc FC Santa Coloma disputa avui a les 16.00 hores, hora andorrana, el partit de tornada de la segona ronda de l’Europa League contra l’FC Astana. Després d’un viatge molt llarg, els colomencs van poder entrenar ahir i ja estan preparats per intentar emportar-se el duel i així, complir la gesta de passar de ronda, sobretot després d’haver aconseguit un valuós empat a 0 a l’Estadi Comunal, quan van mostrar una resistència brutal davant la tècnica dels visitants.

Però els andorrans es van mostrar molt valents i finalment, van aconseguir mantenir la porteria a zero, un fet que ara serà molt complicat d’aconseguir. «Hem arribat molt bé, ens hem adaptat a l’hora i afrontem el partit amb moltes ganes, encara que el viatge ha estat molt pesat, ens ha descol·locat», va explicar l’entrenador del Vallbanc, Marc Rodríguez.

«Podem somiar des del primer dia, no és il·legal, però el duel serà molt més complicat, sobretot per la superfície de l’estadi, que és un escàndol perquè és un híbrid entre gespa natural i artificial», revelava i reconeixia que «és una gespa en la qual la pilota vola».

«Compto que faran prevaler la qualitat tècnica per emportar-se la victòria, hem d’aconseguir minimitzar-ho, com vam fer a l’anada», assegurava i indicava que «ens faran patir». «Hem pogut entrenar sense problemes i no tenim cap jugador tocat», comentava.

Així mateix, va afirmar que «serem el màxim de competitius possible» i que «hem d’intentar marcar». A més, va subratllar que «és pràcticament impossible mantenir la porteria a zero 180 minuts» i per tant, l’enfrontament «dependrà d’aprofitar les possibilitats.

L’escenari és conegut per alguns jugadors de l’equip, ja que Andorra va jugar contra Kazakhstan a la Lliga de les Nacions en aquest escenari i va perdre per 4 a 0. «Intentarem que no ens passin per sobre, és un equip que no té tanta qualitat com la selecció, però sens dubte, tenen un molt bon equip i podria passar», assegurava el tècnic.