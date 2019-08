L’ENA calcula que la vaga d’Alsa afectarà a 200 persones

Els treballadors d’Alsina Graells que operen sota el paraigua d’Alsa comencen avui una vaga de tres dies i el director de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA), Jaume Vidal, creu que tindrà una «afectació relativa» en els serveis que realitza la companyia entre Andorra i Barcelona, va afirmar ahir. Els viatges es veuran reduïts quasi a la meitat, però el responsable de la instal·lació va recordar «l’oferta de viatges per part de les altres empreses de transport es manté i seran una alternativa pels afectats d’Alsa». Amb tot, creu que la vaga afectarà «a un màxim de 200 persones» tenint en compte les estadístiques de l’any passat, quan en les mateixes dates van operar 16 autobusos de l’empresa, en els quals van viatjar 300 persones.



Els serveis mínims decretats per la Generalitat de Catalunya també permetran «minimitzar l’impacte» de la convocatòria. En aquest sentit, el portaveu del comitè de vaga d’Alsina Graells, Xavi Poblet, va indicar que alguns viatges directes entre el Principat i la capital català els fa l’empresa andorrana Transpisa i aquests estan garantits. Excepte el dissabte, quan no sortirà cap perquè la companyia fa festa.