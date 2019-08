El condemnat que denigrava dones afirma haver actuat per rancor

L’home de 53 anys i de nacionalitat espanyola que el passat 19 de juliol va ser condemnat a un mes de presó ferma i a l’expulsió del Principat durant cinc anys per denigrar públicament els col·lectius feminista, LGTBI i immigrant va justificar la seva conducta perquè estava «ressentit amb les autoritats», recull la resolució de l’ordenança penal que ahir es va publicar al BOPA per ordre de la batlle Maria Àngels Moreno. En concret, considerava que va perdre la custòdia compartida sobre el seu fill de 14 anys per «un complot d’un nombre indeterminat de dones que creu que s’uneixen contra la seva persona», afegeix la sentència.

El processat va publicar el nom i la fotografia de la víctima de violació de ‘La Manada’

D’altra banda, la Policia va trobar al seu domicili unes plantes de marihuana durant la detenció de l’acusat. «Diu que les va plantar fa quatre mesos, però que no és consumidor de drogues ni tenia la intenció de cedir o vendre el producte de les plantes». La batlle va imposar-li una sanció de 300 euros per una contravenció penal.



De l’ordenança penal es desprenen tota mena de vexacions i insults cap als col·lectius discriminats. A les dones que es consideren activistes del feminisme les titllava de «feminazis», però el principal objecte d’escarni eren els casos de violència de gènere i les víctimes de violència sexual. De fet, va publicar el nom i la fotografia de la víctima de violació en grup per part de La Manada durant el San Fermín del 2016. Tanmateix, va fer «multitud de comentaris vexatoris cap a aquesta persona», constata la resolució.



El condemnat atacava amb «comentaris denigrants i difamatoris» els immigrants d’origen magrebí o els que eren refugiats a Europa provinents de les guerres de Síria i Afganistan. Assegurava que «es beneficien de privilegis que els nacionals no tenen». En aquest sentit, Moreno evidencia en l’aute que «no té en compte que ell mateix és un immigrant que va ser acollit a Andorra fa 13 anys sense cap incovenient».



En definitiva, la Batlle dicta que discriminava «amb formes i expressions desafortunades que excedeixen els límits de la llibertat d’expressió i inciten a l’odi». Fins i tot afirma que feia «apologia de la violència».

Actiu a YouTube i Twitter

El condemnat, que havia creat una associació contra els homes maltractats al Principat el 2014, va publicar 146 vídeos a YouTube, xarxa social on tenia 594 subscriptors. El compte de Twitter de l’associació no tenia activitat des del setembre de l’any passat. En canvi, gestionava un altre sota el nom Hombres Maltratados de Andorra, el qual tenia més de 6.000 tuits i 215 seguidors. Tots comptes van ser suprimits d’«immediat» arran de la investigació policial i judicial.