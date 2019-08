La festa major de Sant Julià acaba amb cinc joves detinguts

La festa major de Sant Julià va acabar ahir amb tres noves detencions i amb el còmput final de cinc joves arrestats. La Policia va controlar un tercer noi implicat amb els aldarulls que van ocórrer la matinada de dilluns a dimarts, concretament amb el furt de les claus d’un vehicle patrulla. El servei de l’ordre no va precisar l’edat de l’interessat, però els agents també van identificar una menor, a la quan van encausar en relació amb aquest afer. D’altra banda, una jove va «injuriar greument» una patrulla, a més de donar positiu en el control d’alcoholèmia que li van realitzar després dels fets, i un jove va agredir un altre «lleument», van precisar fonts policials, que no van concretar les edats dels tres nous detinguts.

Vila admet que es va «sorprendre molt» per «l’actitud agressiva» i els «càntics ofensius»

Cal recordar que arran dels aldarulls de la penúltima nit de festes, el servei de l’ordre va decidir finalment doblar els agents desplegats a la parròquia, fins al punt d’activar el Grup de Manteniment de l’Ordre Públic i els agents de reforç d’aquesta unitat. «La nit i la matinada han transcorregut amb tranquil·litat», van afirmar fonts del cos. El cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, va agrair les mesures adoptades i, ja en fred, va admetre ahir haver-se «sorprès molt» per «l’actitud agressiva» i els «càntics molt desagradables i ofensius» contra els agents. «Són uns fets inèdits», va reiterar.

Noves detencions

La Policia va poder identificar els dos joves responsables del furt de la clau del vehicle de la patrulla, la qual estava al contacte, gràcies als vídeos que va gravar la multitud que es va congregar entre l’avinguda Verge de Canòlich i la carretera de la Rabassa al voltant de les 5.00 hores de dimarts. Les imatges van córrer com la pólvora per les xarxes socials.



D’altra banda, els cinc detinguts van passar ahir a disposició judicial. Primer ho van fer els dos joves de 21 i 22 anys arrestats la matinada de dilluns a dimarts per injuriar els agents i animar el centenar de persones que van tallar el trànsit al centre de Sant Julià. La patrulla que es va desplaçar fins als lloc dels fets va ser rebuda amb crits, insults i amenaces. Fins i tot alguns joves van llançar-los gots de plàstics plens de cervesa i altres begudes. La resta van declarar a la Batllia durant la tarda.



La festa major laurediana és la més concorreguda del país i precedeix a la d’Andorra la Vella, que comença demà amb un reguitzell d’activitats. Fonts de la corporació de la capital van anunciar ahir que no ampliaran la vigilància privada arran dels incidents de Sant Julià. La Policia, per la seva part, no va aclarir si augmentarà el dispositiu de seguretat programat, però fonts del cos van advertir que, sense ànim de fer comparacions, ambdues festes «són diferents», en referència al fet que a la capital no s’aglomera tanta gent ni acaba a altes hores de la matinada.

Avís als venedors d’alcohol

El Comú de Sant Julià va contractar més vigilants privats. De fet, van passar de quatre a 14. El cònsol major va reconèixer que «diversos pares ens van demanar que fóssim més curosos amb els menors». En aquest sentit, una de les tasques dels vigilants va ser anar per les barres del recinte firal «advertint que seria un risc vendre begudes alcohòliques als menors», en referència a que podrien perdre el permís de cara a futurs esdeveniments. Tanmateix, els agents van controlar les zones on els joves acostumen a fer botellón. Al parer de Vila, «és el que més incideix en l’estat dels joves a altes hores de la matinada». Fonts de l’Hospital de Meritxell van assenyalar que des de dijous passat, quan van començar les festes d’Escaldes-Engordany, s’han atès set intoxicacions etíliques, dos de les quals de menors d’edat.

Queixes dels comerciants

Diversos comerços del centre de Sant Julià es van queixar de la brutícia i el soroll de la festa. Vila va indicar que «cada matí he sortit a passejar i la tasca del servei de neteja s’ha de felicitar perquè està ben feta». Sí que va admetre, però, que «en alguns moments els decibels de la música eren una mica alts. Vam demanar als tècnics que ho comprovessin i que abaixessin el volum».

El Govern adverteix a les xarxes socials

El Govern va activar divendres passat una campanya a les xarxes socials per sensibilitzar als joves dels riscos del consum d’alcohol. La data de llançament no era casualitat: va coincidir amb l’inici de la festa major d’Escaldes-Engordany, que va donar el relleu a les de Sant Julià de Lòria.

L’últim tuit al respecte va ser publicat dilluns a les 02.30 hores, una estona abans que ocorreguessin els aldarulls a la localitat laurediana. L’Executiu va tornar ahir a la càrrega amb un fil de tres tuits acompanyats d’una imatge amb un missatge clar i emoticones més aclaridores encara. En una de les piulades, es va recordar que «el consum d’alcohol està prohibit entre els menors d’edat i que, tal com es recull a la Llei qualificada de Seguretat Pública del 2018, si ells cometen una infracció, els seus representants legals en sou els responsables».