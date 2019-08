El Zamora admet els mèrits de l’FC Andorra per obtenir la plaça

Sobre l’import de més de 400.000 euros que havien d’aportar els equips que aspiressin a pujar a Segona B, el conseller delegat del Zamora CF va reconèixer que el seu equip va realitzar la transferència dels diners però una confusió en el número de compte va fer que no arribés a temps al compte de la federació.

D’aquesta manera, va assegurar que la reglamentació actual «és com és» i que els «drets esportius estaven clars», ja que «l’Andorra pot considerar-se, amb caràcter general, un club de Tercera Divisió, malgrat haver ascendit a aquesta categoria en l’última campanya». Segons ell, «la prevalença de l’Andorra és clara». En aquesta línia, va remarcar que «els membres de l’RFEF havien explicat al conjunt zamorà molt professionalment la decisió d’adjudicar la plaça vacant al club andorrà enfront dels altres aspirants». Qui no s’ho va prendre tan bé va ser el CE Hospitalet que en un comunicat va anunciar que interposaran un recurs al Consell Superior de l’Esport.

El Zamora CF, un dels equips que optava a la plaça de Segona B que va deixar el Reus pel descens administratiu a causa de la seva situació econòmica, va reconèixer que els mèrits esportius de l’Andorra és el que li ha permès aconseguir la plaça. El conseller delegat del club, Alfredo Ruiz, va explicar que «no em ficaré en una situació incòmoda» i va acceptar la decisió adoptada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que aquest dilluns va concedir la plaça a l’Andorra.

Per El Periòdic

