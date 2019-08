Lagarde segueix al capadavant en solitari

Per altra banda, en el grup perseguidor, es troben Joshua Daniel Ruiz, Marc Narciso Dublan, Fernando Peralta, l’andorrà Robert Alomà, Miguoel Admiraal, Arthur Kogan, Marta Garcia, Hipolito Asis, i Sergey Fedorchuk, amb quatre punts de cinc possibles.

El Gran Mestre Martin Lagarde, amb cinc de cinc victòries, segueix imbatible en el 37è Vallbanc Open d’Andorra. Ahir es va desfer del danès Jesper Sondergaard Thybo amb absoluta facilitat i per tant, se situa en primera posició, a mig punt de distància del seu perseguidor, l’espanyol Julen Arizmendi, que ahir va vèncer a l’uruguaià Bernardo Roselli. Ara té quatre punts i mig.

Per El Periòdic

