Tripliquen la pena als acusats d’agressió sexual a Vielha

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar a 12 anys de presó la condemna a dos homes acusats de violar una noia a Vielha, a la sortida d’una discoteca, l’agost de 2017. L’Audiència de Lleida els havia condemnat inicialment a quatre anys i mig, en tipificar els fets com a «abús sexual», però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar parcialment el recurs presentat per la fiscalia i va elevar els fets a «agressió sexual».

El TSJC, després d’analitzar el cas, va afirmar que la demandant va ser tractada «com un ninot, a l’antull dels seus agressors» i que va ser sotmesa a actes sexuals «contra la seva voluntat expressa». Alhora, van considerar provat que la víctima va «implorar» que la deixessin, però que els condemnats van coaccionar-la tant psicològicament com físicament per acabar cometent l’agressió. A banda de quasi triplicar la pena de presó, la sentència va confirmar la prohibició que els acusats -que són oncle i nebot- s’apropin a menys de 100 metres de la víctima durant sis anys i els imposa cinc anys de llibertat vigilada quan surtin de la presó, va informar RàdioSeu.

A l’inici del judici la fiscal demanava quinze anys de presó per a cada acusat per un «delicte continuat d’agressió sexual». Considerava provat que van ser tots dos acusats qui van violar per torns la noia i que ella els va dir explícitament que no volia. La defensa, en canvi, sol·licitava l’absolució en entendre que les relacions van ser consentides i que la declaració de la presumpta víctima tenia contradiccions i imprecisions. L’advocat defensor, Agustín Martínez, va considerar que el testimoni de la denunciant no era creïble i que, per les imatges que va captar una càmera de seguretat, no quedava acreditat que hagués existit cap tipus de violència o intimidació per part dels acusats cap a ella.