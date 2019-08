‘Turistes i banyistes’ incorpora dues activitats nocturnes

Tot preparat per a la segona edició de les visites teatrelitzades d’ Escaldes-Engordany sota el nom Turistes i banyistes, amb la novetat d’una doble activitat nocturna. «Un total de vuit actuacions de 30 minuts de durada portaran els participants als racons més emblemàtics de la parròquia», va indicar ahir el conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch. Nou actors i 18 actrius prendran part en aquesta teatralització que sortirà des de la plaça de l’Esbart Santa Anna fins a l’Església de Sant Jaume Engordany.



L’activitat tindrà vuit actuacions que es portaran a terme el divendres 9 d’agost a les 20.00 i 20.30 hores; el diumenge 11 d’agost a les 11.00 i a les 11.30 hores, i el dissabte 28 i diumenge 29 de setembre, a les 11.30 i a les 12.00 hores, així com l’activitat nocturna, que tindrà lloc el dissabte 10 d’agost a les 21.30 i a les 22.00 hores.



Sempre acompanyats dels personatges guia, el recorregut tindrà un total de dotze escenes amb personatges emblemàtics i que han tingut una importància en l’àmbit històric de la parròquia.



Irina Robles i Juanma Casero, responsables de la teatralització, van explicar que «les participants tenen edats compreses entre 13 i 78 anys, en una mostra que s’està consolidant com una activitat d’estiu». El preu de l’obra és de 3 euros i les entrades estan a la venta a l’Oficina de Turisme de la parròquia escaldenca.