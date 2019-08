Detectats tres casos de càncer precoç a l’Alt Pirineu

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCR) ha permès detectar tres càncers a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran durant l’any 2018. El programa té el doble objectiu de detectar precoçment lesions canceroses i identificar i extirpar lesions premalignes per millorar la supervivència per aquest tipus de neoplàsia.



La població diana a la regió pirinenca són 17.756 persones (homes i dones de 50 a 69 anys), i el 65,4% de les persones convidades va participar al programa. Salut recorda que el càncer de còlon i recte és la segona causa de mort a Catalunya, tant en dones (4,3%) com en homes (13,42%) i s’ha demostrat que el diagnòstic precoç redueix la mortalitat en un 17%.



Del total de participants l’any 2018, el 4,5% van presentar resultats positius de la prova de detecció de sang oculta en femta i es van realitzar 135 colonoscòpies. De les 79 lesions detectades, tres van ser càncer, 14 adenomes d’alt risc, 25 adenomes de risc intermedi i 37 adenomes de baix risc.



L’any 2013 es va iniciar la implantació del Programa a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran de manera gradual a les diferents Unitats territorials. Des de l’inici, s’han realitzat 781 colonoscòpies, de les quals 628 han estat terapèutiques, és a dir, en el moment de fer la prova s’ha extirpat la lesió. S’han diagnosticat amb el PDPCCR 34 càncers invasius; 148 adenomes d’alt Risc; 215 adenomes de risc intermedi; 200 adenomes de baix risc; 29 pòlips hiperplàstics; dues poliposi, mentre que 153 han resultat sense lesió.



Alhora, el 18% de participants als quals s’ha fet una colonoscòpia han estat diagnosticats d’adenoma d’alt risc, considerada la lesió premaligna per excel·lència, que si no hagués estat extirpada, en el 10% dels casos pot evolucionar a adenocarcinoma invasiu, informa RàdioSeu.