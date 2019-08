La capital millorarà salaris als empleats amb el GAdA congelat

El Comú d’Andorra la Vella ha decidit modificar l’ordinació de funció pública per regular la progressió professional dels treballadors i poder aplicar un sistema transitori per compensar l’aturada de la Gestió de l’Acompliment (GAdA) aplicada el 2010. Des de la corporació es volia esperar a fer els canvis un cop es disposés de la nova Llei de Funció Pública, però tenint en compte que fins a finals de la legislatura passada no es va aprovar i que s’està a l’espera que el Govern desenvolupi el reglament corresponent al sistema de compensació, la majoria comunal, amb el suport de les minories, ha tirat endavant una modificació transitòria «per fer justícia» i que els empleats comunals «vegin consolidats i valorats els seus llocs de treball».



Segons va explicar la consellera de Recursos Humans, Mònica Codina, els canvis s’aplicaran a partir de l’octubre. Així, el treballador que entra a l’administració de nou, ho fa situant-se al 80% de la banda salarial del grup que li pertoca, però al cap d’un any, superat el període de provat, podrà passar al 85% sempre i quan acrediti que té el nivell de català exigit a la seva categoria. Un cop esdevingui treballador públic indefinit, se li aplicaran revisions automàtiques de les bandes. És a dir, al cap de quatre anys, si té un informe favorable del seu cap d’àrea, no se li ha obert cap expedient disciplinari i no té absències injustificades, saltarà al 90%. Finalment, al cap de 10 anys d’haver accedit al comú, podrà arribar al 95%.

Afectació

Aquesta mesura afectarà 114 persones que veuran incrementat el seu salari, ja que la compensació serà tant per a qui entra de nou com per aquelles persones que ja formen part de la plantilla del comú. De fet, d’aquest centenar, Codina va assenyalar que n’hi ha uns 60 que com que van arribar a la corporació després del 2010, un cop congelat el GAdA, no han tingut mai opció a un increment salarial. De fet, la cònsol major, Conxita Marsol, també va destacar que es tracta d’una mesura que beneficiarà a aquells treballadors «que tenen els sous més baixos».



El cost que representarà pel comú aquesta mesura serà de 63.715 euros per aquest any (d’octubre a desembre incloent la paga extra) i després es preveu un cost anual de 207.000 euros.



D’altra banda, la llei també es modifica en relació a les condicions per optar a les places de promoció interna. En aquest cas, si un treballador que porta menys de cinc anys a l’administració pot accedir a un lloc de promoció interna, accedirà al nou càrrec cobrant el 80% del salari que li correspon. Si qui hi accedeix té una antiguitat d’entre 5 i 10 anys, passarà directament al 90%, mentre que si es porten més de 10 anys al comú, ja se li pagarà el 95%.



Igualment, es va aprovar una modificació de la classificació i ordenació dels llocs de treball de la corporació local. Dels 149 llocs revisats, Codina va indicar que n’hi ha 25 que s’han vist modificats, fet que comportarà, també, augment de sou.

Crítiques pel sobrecost de moltes obres

33 El comú va aprovar ahir una ampliació de contracte en relació a les obres de construcció del parc de la Serradora de Santa Coloma. En total, 80.000 euros de més per sufragar un seguit de «millores» a l’skate park que no estaven previstes al projecte inicial i que segons es va al·legar des de la majoria, es van veure necessàries un cop les obres ja estaven en marxa. «Els projectes són vius i com que hi estem molt a sobre, a vegades ens adonem de modificacions i millores que inicialment no havíem previst, però hi ha coses que es veuen més in situ que en els plànols», va argumentar Marsol. Les explicacions, però, no van convèncer els consellers de la minoria. Tant PS com Cd’i+L’A van votar en contra d’aquest punt, adduint, en tots dos casos, que el motiu era pels reiterats sobrecostos en la majoria d’obres que s’han anat fent al llarg del mandat. «És una mostra més de la falta de previsió i de treball previ. No podrien aconseguir en algun projecte que el cost que preveuen s’acabés complint?», els va preguntar Jordi Minguillon. De la seva banda, Lídia Samarra, va denunciar que aquest parc haurà costat, finalment, «més del doble» del previst, ja que la partida era de 225.000 euros i el cost final és de 484.000 euros.

Regulació per a la nova zona de vianants ampliada

El consell de comú va aprovar la regulació per restringir el pas dels vehicles per la zona ampliada per a vianants a la zona de Meritxell, és a dir, els entorns de la plaça on havia d’anar The Cloud. A diferència de l’eix principal, en aquest cas s’ha previst que entre les 8 i les 11 hores els transportistes de mercaderies podran fer la càrrega i descàrrega en les zones habilitades pel comú. En aquest espai tampoc hi poden circular patinets i bicicletes.

Nou passatge entre Doctor Mitjavila i el passeig del riu

La corporació va donar llum verda a un conveni entre el comú i la societat La gran cascada SL per la cessió d’ús d’un espai a la zona de l’avinguda Doctor Mitjavila, a l’altura del número 18, que ha de permetre crear un nou passatge que connecti aquest carrer amb el passeig del riu. La cònsol major de la capital va destacar que aquest nou passatge permetrà millorar la connectivitat de les dues zones i facilitar els trajectes a peu dels vianants.

Conveni per una zona de descans a tocar de Pyrénées

El comú va aprovar, amb els vots en contra de la consellera del PS, Lídia Samarra, un conveni entre la corporació, Pyrénnées i un privat per tal d’assolir una cessió temporal a ús públic de l’espai situat a l’altura del número 13 de l’avinguda Meritxell per tal de fer-hi millores, adaptar el paviment al de la resta de l’avinguda i adequar-hi una zona de repòs com les que hi ha a la part baixa de l’eix comercial. S’hi destinaran 30.000 euros, cost que Samarra considera «excessiu».