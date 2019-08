L’Hospitalet demana la suspensió cautelar de la plaça de l’FC Andorra

El CE Hospitalet va demanar ahir al Consell Superior d’Esports (CSD) la suspensió cautelar de la plaça de la Segona Divisió B adjudicada a l’FC Andorra. El club català, des del primer moment, va assegurar que es deixaria la pell defensant la plaça que creu que els pertoca per mèrits esportius,

Així, en un comunicat, consideren que l’equip és el més ben situat per ascendir i van recordar la resolució de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) del 3 de juliol de 2017 que diu que «és de justícia i acord amb els principis que regeixen l’ordenament jurídic federatiu que el millor dret esportiu l’ostenta el club que havent participat en la fase d’ascens a la Segona Divisió B hagi arribat a l’eliminatòria més alta i no l’hagi obtinguda». També consideren que l’equip «s’ha trobat en una situació d’indefensió perquè l’RFEF, com òrgan regulador de la competició, hauria haver suspès el procediment d’assignació de la plaça vacant».

Finalment, en aquest escrit, van remarcar que «hi ha una falta de transparència a la federació». «Els criteris establerts pel mateix reglament afavoreixen clarament a les entitats amb major capacitat econòmica», reiteraven i consideraven que «és una norma discriminatòria, ja que està redactada per afavorir les entitats ja no només amb major capacitat econòmica, sinó que a més tinguin forma jurídica de Societat Anònima Esportiva». Així, van instar al CSD «a exercir el control necessari a l’RFEF sobre el procés d’assignació de la plaça vacant en referència» i van sol·licitar «l’auxili necessari per deixar sense efecte l’assignació i que es retrotregui el procediment seguit en el moment iniciar i per respectar els drets d’aquesta entitat».

Des de l’FC Andorra no van voler fer cap valoració de la situació i van recordar que el director esportiu del club, Jaume Nogués, ja va valorar les crítiques rebudes. «Sempre n’hi haurà i no depèn de nosaltres», va manifestar. Qui també va parlar sobre la situació a la Cadena COPE va ser Ferran Vilaseca, president del consell d’administració: «Vam rebre la circular número vuit de la federació i vam optar a la plaça com tots els clubs de la Tercera Divisió. Des de la directiva ho vam veure com una gran oportunitat i vam seguir rigorosament el que posava en aquesta». «Vam comunicar que volíem comprar la plaça i vam dipositar els diners», va sentenciar per concloure la discussió.

L’FC Andorra s’interessa per Juanjo Nieto

El lateral dret Juanjo Nieto és un dels jugadors que l’FC Andorra ha sondejat per a la plantilla que està confeccionant de cara a jugar a la Segona Divisió B. No obstant això, és pretès pel Reial Oviedo, equip de la Segona Divisió espanyola i, per tant, aquest fet dificulta les coses, ja que està en plenes negociacions amb l’equip.

El jugador castellonenc actualment es troba sense equip, després d’haver militat la darrera temporada a l’Hércules CF. Abans havia militat al Reial Mallorca B, Atlètic Balears, Valladolid Promeses i CD Castelló. Nieto també altres ofertes sobre la taula, d’altres entitats de la Segona Divisió espanyola.