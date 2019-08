Tomasov posa fi a les esperances de classificació del Vallbanc

El Vallbanc FC Santa Coloma va acariciar ahir el cel, ja que fins al minut 73, els de Marc Rodríguez van estar classificats per disputar la tercera ronda de l’Europa League, una gesta que hauria estat heroica pel futbol andorrà. Malgrat això, Marin Tomasov va disparar tres torpedes que van destrossar el somni andorrà. Enric Pi, al minut 8, va aconseguir anotar un gol amb un xut directe després que la defensa refusés una centrada de Sosa. Amb aquesta diana, els andorrans van seguir creixent però al minut 22, l’àrbitre va xiular la pena màxima per una falta de Pi i l’islandès Runar Mar Sigurjonsson no va perdonar. En aquesta línia, amb un joc valent, una defensa forta i aguantant els cops dels rivals, els colomencs, que van tenir ocasions, van aguantar fins al minut 73, quan Tomasov va anotar de fora de l’àrea, un xut que Eloy Casals no va poder aturar. Molt semblant va ser el següent gol, cinc minuts després, des de la frontal de l’àrea, ajustat al pal dret del porter. Els andorrans havien sucumbit davant la tècnica dels rivals i ja molt cansats no van poder fer res per evitar l’hat-trick de Tomasov a les acaballes del partit.

«No som conscients del que hem fet, és un pas més pel futbol andorrà, però el resultat és exagerat, massa càstig», va explicar l’entrenador colomenc, Marc Rodríguez. «Hem acabat el partit fent la volta al camp», revelava.