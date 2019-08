El VPC presenta la plantilla per mantenir la categoria

El VPC Andorra, que aquest any militarà a Honor després d’haver-se guanyat l’ascens a la Lliga d’Occitània, va presentar ahir tres nous fitxatges: Federico Aguiar, Franco Gagnolo i Tornike Goglidze.

Així, Jonathan García, entrenador del VPC, va explicar que «trobarem equips nous» perquè «s’obre la regió». D’aquesta manera, la competició començarà el 15 de setembre i acabarà el 22 de març. El 5 d’abril començaran les fases finals i, com a dada a destacar, els andorrans encadenaran 11 partits seguits entre compromisos del VPC i de la selecció. Dimarts vinent comencen els entrenaments i el 31 jugaran un amistós contra el Saint Cernain, de Federal 3.

Per fer front a aquesta categoria compten, ara per ara, amb 62 fitxes, però volen arribar a les 70, ja que han de presentar dos equips de 15 jugadors, un fet que és obligatori en aquesta categoria.

Pel que fa a les baixes, el VPC ja no comptarà amb Lasha Tavberidze, Bejan Mtchelidze, Roger Canturri i Marc Saura. En canvi, han pogut renovar a Agustin González, Edisher Jamrulidze, Iraki Berdzenishvili, Ramaz Jinashvili, Lucas Natali i Lucas Gonzáéz. A més, el club també es va mostrar molt satisfet de poder comptar amb el retorn dels nacionals Benjamin Taurinyà, Adrià Calvó, Ian James, Louis Bourelly, Quim Llorenç i Dani Raya, que recuperat de la lesió, ja es pot reincorporar a l’equip.