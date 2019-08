La Travessa Transfronterera serà nocturna per primer cop

La setena edició de la Travessa Transfronterera-Camí de Retrobament se celebrarà el dissabte 14 de setembre i, per primera vegada, serà nocturna, coincidint amb la lluna plena. En aquesta nova edició la travessa sortirà a les 19.00 hores des del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell amb arribada a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria.La Travessa Transfronterera presenta dos recorreguts: el llarg, de 28,6 quilòmetres, i el recorregut curt, de 16,1.

També com a novetat d’aquesta setena edició es podrà participar també per parelles pel fet de tractar-se d’una cursa nocturna. En aquest sentit, la prova tindrà dues classificacions diferents. S’apostarà també per fer una prova sostenible i repectuosa amb el medi ambient. H