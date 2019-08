L’experiència que enganya el cervell

«El que fa la realitat virtual és enganyar el cervell. Et passen coses on estàs i tu ho visualitzes com si ho estiguessis vivint en aquest moment», analitza la directora de Zero Latency a Andorra, Lali Gendrau, respecte al nou concepte d’oci immersiu que s’introdueix al Principat. «Estem acostumats a jugar en jocs 3D en els quals tu visualitzes elements des de fora i aquí, en canvi, podran trobar una experiència integral», expressa Gendrau.

La franquícia australiana, nascuda fa tres anys, és pionera en el desenvolupament de jocs de realitat virtual i compta amb 32 centres presents en 19 països diferents. De fet, segons Gendrau, Andorra tindrà l’honor de ser «per vuit hores de diferència» respecte a Dallas «el primer centre de segona generació de Zero Latency», ja que a principis d’any les multinacionals Microsoft i HP es van unir per participar en el projecte i dotar-lo «d’un plus de tecnologia».

A diferència de les decisions que ja prenia l’usuari quan es tractava d’un videojoc, aquest simulador donarà l’oportunitat al jugador de desplaçar-se amb llibertat de moviments per la superfície de la partida, comunicar-se amb la resta de participants coincidint en el mateix espai i, per sobre de tot, viure en primera persona les conseqüències de les accions que pren com a protagonista.

El local, ubicat a l’edifici de Caldea, compta amb una sala de 225 m2 i amb tot tipus de material tecnològic d’última generació per ambientar a l’usuari: una motxilla d’estilo militar amb un ordinador Alienware, un casc de realitat virtual desenvolupat amb programari obert de la plataforma OSVR, armes anomenades Blackbird, fabricades amb impressores 3D, amb un pes i disseny inspirats en les de l’exèrcit australià, ulleres, micròfon i auriculars amb so envolupant.

L’únic requisit que haurà de complir l’usuari és fer més de 140 cm d’alçada. «També cal tenir en compte que la motxilla pesa, que és un dels elements que s’ha de portar per poder jugar, i després hi ha jocs que són intensos i que no aconsellaríem en un nen petit», afegeix la directora de Zero Latency.

A banda de la formació, les partides podran tenir una duració de 15 minuts (amb un preu de 19 euros entre setmana i 21 euros al cap de setmana) o de 30 minuts (29 euros i 33 euros respectivament) i hi podran participar fins a vuit jugadors simultàniament en els cinc jocs que disposen.

D’aquests cinc escenaris possibles, actualment l’usuari tindrà al seu abast tres tipus de partides diferents. L’Engineerium, «que és un joc d’imaginació en un món de fantasia on es juga amb l’equilibri», el Survival Zombie, «que li encanta a la gent perquè ha de defensar un espai i matar zombis», i el Singularity, «que és una experiència de l’espai en un planeta de l’espai on també has de defensar-te dels invasors». Més endavant entraran en funcionament l’Outbreak Origins, que el seu objectiu consistirà en trobar la cura a un virus mortal, i el Sol Raiders, on el jugador haurà de superar missions espacials.