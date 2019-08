Presó preventiva per a dos dels autors dels aldarulls de Sant Julià

La batlle va decretar a última hora de dimecres presó preventiva per als dos joves residents de 21 i 22 anys considerats uns dels artífexs dels aldarulls multitudinaris que van ocórrer la matinada de dimarts a la plaça Laurèdia de Sant Julià. Amb aquesta decisió, la batlle Stéphanie Garcia pretén que els interessats no perjudiquin la investigació que hi ha oberta per identificar a la resta d’autors que van incitar als congregats a anar contra les patrulles i, sobretot, al responsable del llançament d’una pedra al cap d’un dels agents, que va requerir quatre grapes de sutura.

La batlle també els va enviar a la Comella per l’alarma social que van provocar. En aquest sentit, va saber-se que els imputa finalment un reguitzell de delictes menors. En concret, per desobediència greu a l’autoritat, per alteració de l’ordre pública, per injúries i per danys dolosos. La Policia, en canvi, els va acusar inicialment d’haver comès delictes contra la Funció Pública, l’honor i el patrimoni, així com per injúries i amenaces.

La Policia treballa per identificar al responsable de ferir un agent en llançar-li una pedra al cap



D’altra banda, la jutge va dictar arrest nocturn i domiciliari per al jove de 19 anys involucrat en el furt de les claus d’un vehicle oficial durant l’altercat. Algunes fonts pròximes al cas afirmen que la pena interposada per una contravenció penal contra el patrimoni no seria superior als 15 dies. No obstant això, s’agreujaria en cas d’incompliment, indiquen les fonts consultades.

El cas de la menor

La responsable directa del robatori va declarar davant la Policia acompanyada d’un familiar directe. Com que és menor d’edat no se la va arrestar, però si encausar. A més, s’espera que en les pròximes hores acudeixi a la Batllia a donar explicacions. Cal recordar que tant ella com l’altre jove van ser detinguts un dia després dels fets gràcies a les imatges d’un vídeo que mostra com furtaven les claus. La patrulla que va acudir a la plaça per intentar dissuadir a la multitud van sortir de l’interior del cotxe deixant la finestra oberta i les claus al contacte. La noia va colar-se dins i va agafar-les. Els agents van controlar-los de nou a la festa major, a la qual van tornar la matinada següent.

Sancions més lleus

Els altres dos arrestats durant la nit de dimecres van ser jutjats per la via ràpida –ordenança penal– i posats en llibertat amb una contravenció penal com a pena, tot i que no va transcendir la sanció econòmica imposada. Un noi va agredir un altre lleument i una noia va injuriar greument dos agents. Des d’un primer moment es va descartar que ambdós estiguessin relacionats amb els incidents violents de la matinada de dimarts.

Recull d’imatges

Respecte a la investigació, la Policia segueix analitzant els vídeos i les fotografies que els mateixos participants en els aldarulls van difondre a les xarxes socials. A més, fonts del cos indiquen que han demanat les imatges de les càmeres de seguretat dels establiments dels voltants per tenir més material que ajudi a identificar els responsables, precisen fonts pròximes al cas. En relació amb els fets, la versió oficial del servei de l’ordre és que no es descarten noves detencions.

Suport al cos

Arran dels incidents, les xarxes socials s’han convertit en una font de suport a la Policia. L’escut del cos envoltat per un cor acompanya els missatges que rebutgen la violència de la matinada de dimarts. Tanmateix, han obert el debat sobre els fets en general i sobre la conducta del jovent i el risc de consumir alcohol i drogues en particular. No només la societat civil condemnat els fets, sinó que, com van fer dies enrere terceravia i PS, el grup d’opinió Desperta Laurèdia va expressar ahir el seu «ferm rebuig» els aldarulls en un comunicat de premsa.



Avui comença la festa major d’Andorra la Vella i la corporació no ha vist necessari reforçar les mesures de seguretat privades. La cònsol major, Conxita Marsol, va desitjar que «es visqui amb civisme» en unes declaracions posteriors a la sessió del comú celebrada ahir.