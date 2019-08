Un petit incovenient en el viatge

L’afectació durant el primer dia de la vaga que realitzen dels treballadors d’Alsina Graells va ser «molt menor» a l’esperada, van indicar fonts de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA). Els serveis, no obstant això, es van veure reduïts al 33%. Les persones que van patir anul·lacions en els seus viatges van optar per agafar el següent que sortia cap a la destinació desitjada, encara que fos d’una altra companyia, o esperar al següent d’Alsa, l’empresa per la qual operen els conductors que reivindiquen unes millores salarials.

ls usuaris es queixen de la gestió de la companyia i opten per agafar altres serveis



L’1 d’agost és sinònim de temporada alta. Les vacances comencen per a molts –i acaben per a molts altres– i els autobusos són una porta d’entrada al país per als turistes procedents de Barcelona i de l’aeroport de la capital catalana. Aquests últims són els que més es van queixar ahir dels inconvenients de l’aturada dels conductors. «Havíem comprat el bitllet per internet i no sabíem res de la convocatòria. A l’aeroport ningú sabia dir-nos per què no arribava l’autobús i finalment ens han atès al telèfon d’atenció al client», explicava Yegor Kovalsky. Ara bé, assegurava «l’única opció» que li van donar va ser la d’«esperar al següent bus, que sortia al cap de quatre hores».



El lament dels afectats no era per haver-se quedat a terra una estona a l’espera del següent autobús, sinó per la gestió de la companyia i les alternatives que donava. «Els treballadors de l’Estació del Nord de Barcelona m’han dit que no em podien tornar els diners a l’instant perquè havia comprat el bitllet a través de l’app. M’han dit que me’l reemborsaran en un període màxim de cinc dies. Mentrestant, he hagut de pagar un altre d’una altra companyia», relatava l’Aina Martínez, que reconeixia que «l’inconvenient més gran ha sigut haver d’anar de l’Estació del Nord a la de Sants a corre cuita».



Tot i que la vaga es va anunciar dilluns i des d’aleshores s’ha informat dels serveis mínims, molta gent que arribava a l’ENA desconeixia que Alsa feia vaga. «Agafo una altra companyia», era la resposta del Gerard Mas i la de molts altres. El seu autobús, però, tampoc anava ple a causa del traspàs de viatgers d’una empresa a una altra.



El servei d’Alsa entre el Principat i la capital catalana tornarà a ser avui del 33% –només sortiran 4 dels 12 viatges programats. Demà, a més, no hi haurà cap viatge directe. Arran de l’oferta complementària, els responsables de l’ENA van rebaixar ahir l’expectativa de persones afectades de les 200 anunciades dimecres al centenar «com a màxim».