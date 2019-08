Els termòmetres marquen el tercer juliol més calorós des del 1950

Aquest estiu s’està fent notar a Andorra per les altes temperatures que marquen els termòmetres. A les últimes setmanes el mercuri ha arribat a cotes que feia molt temps que no es veia al país. A la central hidroelèctrica de FEDA es va produir el tercer mes de juliol més càlid des de l’any 1950. Aquest agost, però, començarà amb precipitacions en forma de pluja que permetran que la sensació tèrmica sigui diferent.

El gràfic d’anomalies mostra que des de la central, situada a 1.135 metres d’altitud, les temperatures van mostrar de les xifres més elevades dels últims 69 anys. De fet, només són inferiors a les que es van viure el 1995 i el 2015, quan les anomalies s’acostaven als tres graus. En aquesta ocasió superava els dos, nombre al qual no s’havia arribat mai durant aquest període estudiat. Segons el Servei Meteorològic d’Andorra, van ser 16 els dies que les temperatures d’estiu van ser igual o superior als 25 graus a la presa de FEDA de Ransol (1.645 m). Només en van ser més el 1994, amb 23; i el 2015 amb 17. El passat 25 de juny es va iniciar la primera onada de calor i va concloure l’1 de juliol. La temperatura no es va normalitzar fins al dia 9. Les ondes de calor que es van viure al llarg del mes van portar temperatures de rècord, com els 37 graus que es van patir a Sant Julià de Lòria, o els 35 que s’havien viscut anteriorment a la parròquia.

Previsions

De cara a aquest mes d’agost que tot just acaba d’iniciar-se, les previsions existents són més benignes quant als termòmetres, amb xifres més similars a la d’altres ocasions. També farà acte de presència la pluja. De cara als pròxims dies hi haurà un canvi de temps, fent que la calor no sigui tan elevada com en dies anteriors. El cap de setmana i principis de la vinent es podran produir xàfecs de manera puntual, però sense que siguin grans tempestes. En els dies següents, entre dimarts i dimecres, poden tornar les pluges. Les masses d’aire faran que la calor sigui menys elevada que en jornades anteriors.