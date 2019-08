Rècord de participació en el Trial d’Arinsal

El Trial d’Arinsal celebra aquest cap de setmana la seva 18a edició i ho fa amb un rècord d’inscripcions, ja que comptarà amb 380 pilots i 160 seguidors. Aquests darrers són aficionats que vénen a fer el recorregut i, en algun cas, de motxiller.

En aquesta edició, a més, hi haurà pilots mundialistes com Albert Cabestany, Jeroni Fajardo i Jaime Busto, fet que suposa un luxe per a l’organització. La vicepresidenta del Moto Club d’Arinsal, Sandra Bonet, va explicar que «és important que vinguin». També comptarà amb la pilot andorrana Alèxia Lladó. En total hi ha 40 quilòmetres de perímetre d’interzona, fet que suposa un total de 20 zones repartides, 17 d’elles, d’aigua. És a dir, transcorren al riu o per rierols. Les zones estaran marcades amb quatre colors que indicaran la seva dificultat.

Per un altre costat, el president del Club, Eduard García, va explicar que «hem anat creixent, perquè vam començar amb 100 pilots i cada any estem progressant». «La característica d’aquest trial és que hi ha molta zona de riu, i té molt d’èxit, perquè no tothom té l’oportunitat d’entrar-hi per entrenar», remarcava.