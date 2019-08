Lagarde continua amb un ple de victòries

La partida de la jornada d’ahir era clarament la disputada en el primer tauler, on el gran mestre Maxime Lagarde lluitava per aconseguir la seva sisena victòria consecutiva contra gran mestre Julen Arizmendi. Un fet que va aconseguir. Amb aquest resultat, Lagarde manté el lideratge del torneig en solitari, amb sis punts, mantenint el punt d’avantatge respecte dels seus principals rivals. El grup perseguidor, on es troben els jugadors amb cinc punts, és molt reduït i només hi ha tres escaquiestes, el gran mestre Arthur Kogan, el gran mestre Joshua Ruiz i el mestre internacional Ezra Kirk.

Kogan, precisament, va ser qui va aturar la bona ratxa del local Robert Alomà, a qui va vèncer amb les peces blanques mitjançant un pla molt interessant en el flanc de rei en una línia irregular de l’obertura quatre cavalls.

Pel que fa als jugadors del Principat, Alomà després de la derrota d’ahir es queda amb quatre punts. Els mateixos que Jordi Fluvià que no va poder guanyar l’espanyol Luis Laliena en una partida on tenia qualitat d’avantatge, però el seu rival un parell de peons pel canvi. Amb tres punts i mig es troben Daniel Gómez que va tenir una partida complicada amb el jove jugador espanyol, i futur gran mestre, Lance Henderson. Finalment no va poder puntuar.

Els següents jugadors andorrans es troben amb tres punts i a la part mitjana de la classificació. Són Raül Garcia, Àlex Alcón, Josep Maria Ribera i Manuel Cabarcos.