El PS denuncia l’accés il·legal del pilot d’enduro a la vall del Madriu

El PS va lamentar ahir a través d’un comunicat l’acció «clarament il·legal» que va protagonitzar un pilot d’enduro fa un parell de dies quan va accedir amb motocicleta a una zona restringida de la vall del Madriu -Perafita-Claror. Els socialdemòcrates van recordar en el text que l’home va «posar en perill el ric patrimoni cultural i natural d’un espai protegit» que és declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.



Així mateix, el partit va fer públic el seu suport a la decisió de la comissió de gestió d’interposar una denúncia contra el motorista per la infracció comesa. «Confiem que els cossos responsables de la investigació i de la justícia emprendran les accions necessàries per sancionar aquesta conducta del tot reprovable», es va etzibar en el comunicat.



Per últim, els socialdemòcrates van lamentar les declaracions de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui va qualificar els fets com «una anècdota», el què segons la formació va estar fora de lloc. Des del PS es va opinar que «una vegada més», els demòcrates van «demostrar el seu poc interès per protegir aquest paratge».



D’altra banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va informar s’està a punt d’aprovar a una legislació conjunta entre els quatre comuns de la zona, ja que fins ara cada un tenia la seva ordinació. El nou text està enllestit i en fase de revisió i «aviat» es presentarà.