Organyà es tornarà a omplir per la 23a Fira del Llibre

Organyà esdevindrà un any més la capital literària pirinenca amb la celebració, els dies 30, 31 d’agost i 1 de setembre, de la 23a edició de la Fira del Llibre del Pirineu. Al llarg del primer cap de setmana, una vintena d’editorials i llibreries mostraran i posaran a la venda centenars de títols amb el Pirineu com a l’eix central dels continguts, que abraçaran diversos gèneres, des del llibre de viatge fins a la poesia, incloent-hi narrativa, assaig o història. A més, 30 autors seran a la Fira per presentar les seves darreres novetats.



Aquesta nova edició de la Fira es va presentar aquest dijous a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida, amb la participació de la vicepresidenta de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach; el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Miquel Sala i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà.

Premis

L’acte central de la Fira serà novament el lliurament dels Premis Literaris Homilies, dissabte 31 d’gost a l’església de Santa Maria, bressol del text literari més antic en llengua catalana. Enguany la convocatòria ha experimentat un repunt dels treballs presentats: 261 en total. L’augment és deu en bona part al fet que els Premis han sumat un nou guardó, el Premi Narieda de redacció infantil (ZER Narieda). Al premi, dotat pels Ajuntaments de Coll de Nargó, Peramola i Organyà, i en què hi participen els alumnes de les escoles d’aquests tres municipis, s’hi han presentat 57 originals. Més enllà, el premi que ha despertat més interès és el Josep Grau i Colell de poesia, amb 55 originals, i el Premi Lletres de Dones de relats curts amb 54 treballs. En el mateix acte es farà la lectura de les Homilies. La laica la llegirà l’escriptor i traductor solsoní Raül Garrigasait; i la religiosa, l’arxiver i prevere Benigne Marquès.



Un dels punts forts de la Fira serà la Carrerada de llibres, un acte que consistirà en una lectura simultània de llibres a peu de la carretera C-14 al seu pas per Organyà i que tindrà com a públic captiu els viatgers que en aquell moment travessin la vila, informa Ràdio Seu.