Gabri veu amb bons ulls una col·laboració amb el Barça

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, veu amb bons ulls un acord de col·laboració entre l’FC Andorra i l’FC Barcelona. En aquest sentit, en declaracions a la Cadena SER, va explicar que un possible conveni «té tots els ingredients per poder ser una realitat». Així, el tècnic, que va parlar per primera vegada des de l’ascens als despatxos a la Segona Divisió B, i va manifestar, a títol personal, que «la relació ha de ser i és molt bona» i que «ho mirarem», ja que «els podem oferir coses interessants als joves jugadors que encara estan en un nivell formatiu o que acaben de pujar».

El tècnic no especifica l’objectiu del curs encara que destaca que seran «molt ambiciosos dins del possible»

Gabri va remarcar que «evidentment estem en treballant en això, però tampoc no hi hauria d’haver cap problema en aquest sentit, al contrari, perquè estem encantats de poder parlar amb el nostre club que per a mi, per a l’Albert Jorquera i per a Gerard Piqué, el Barça és casa nostra». Aquest conveni no seria d’estranyar perquè el conjunt tricolor, tal com va explicar Albert Jorquera a EL PERIÒDIC, «busca un ADN blaugrana». A més, té molts jugadors formats a la base del Barça.

Defuig la polèmica

Gabri també va voler parlar sobre la polèmica generada després de l’ascens a Segona B. «Poca cosa es pot dir», reconeixia i exposava que «al final, la federació va creure oportú posar aquest preu i l’Andorra es va posicionar per aconseguir-ho, estava dins de les seves possibilitats», remarcava i assegurava que «no és la primera vegada que passa ni ha estat l’última que això passi».

En aquesta línia, va subratllar que «tenim moltes ganes i il·lusió, estem molt contents de la plaça». «Desitgem començar per veure com va tot», reiterava i comentava que «teníem un projecte ambiciós, ho va ser, vam apostar al gener per pujar de categoria i va sortir aquesta possibilitat». «Hem arribat a uns objectius que creiem llunyans», afirmava.

Per tant, aquest fet farà que canviï el plantejament del curs i de fet, ja s’està treballant a fer alguns fitxatges per poder competir en la divisió de bronze. «Canvia molt, no era una decisió fàcil de prendre però sabíem qui hi havia al darrere i la serietat que li volíem donar», opinava i recordava que «en el moment que vam agafar el club, aquest equip tenia dificultats, de Primera Catalana a Segona B, canvia molt, però estic molt contents personalment». «Tinc moltes ganes de conèixer la categoria, que, per a mi, és nova», sentenciava i assegurava que «serà molt especial jugar contra el Barça B aquesta temporada, em fa molta il·lusió tornar».

Ambició

Quant als objectius de la temporada, Gabri va dir que «volem fer el millor equip per aconseguir la quantitat més gran de punts possibles», però va apuntar que «sabem la dificultat de la divisió a on ens trobem» i que «els equips fa un mes que estan treballant, i nosaltres, ni una setmana». «Ho estem intentant fer tot de la millor manera possible, ambiciosos ho serem dins de les nostres possibilitats i el temps que tenim», aclaria. «S’està treballant molt per fer una plantilla el més competitiva possible. Traurem conclusions quan passis les setmanes i els mesos», afegia.

President implicat

Gabri també va deixar clar que Gerard Piqué, la persona que lidera tot aquest projecte, «és un jugador ambiciós, està al dia de tot i això és bo perquè ens reforça». «Està molt implicat i deixa fer perquè confia en la gent que estem aquí, però li agrada estar present», destacava.

Per un altre costat, va voler recordar perquè es va decidir per estar dins del projecte. «Va arribar aquesta possibilitat a través de l’Albert i del Gerard, que havien jugat junts i són bons amics, i així va començar tot. Ens el van presentar, sabent la categoria que era i les dificultats, però ja vaig veure que era un gran repte personal. Creiem que podríem tornar a les banquetes i quina millor manera que fer-ho que amb un projecte il·lusionant, que tenia la possibilitat de pujar», explicava.