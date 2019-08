Tal dia com avui de fa 22 anys

Botiguers i vianants agraeixen que no hi hagi trànsit

El club va rebre 250.000 pessetes per cada partit de la Copa de la UEFA jugat. A més, el restaurant Charlot va augmentar l’aportació.

El Principat va rebre un patrocini de mig milió per jugar la UEFA

L’arrest d’un grup que tocava al carrer va provocar que alguns veïns del nucli antic oferissin la ballarusca. Van acordar convidar-los a dinar per evitar que tinguin problemes legals.

Per El Periòdic

