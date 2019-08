La reforma de Meritxell compleix un any amb satisfacció generalitzada

La remodelada avinguda Meritxell compleix avui un any de funcionament. Un any des que les autoritats comunals i nacionals inauguraven la reforma de l’eix central de la capital amb l’esperança de recuperar un equilibri que es considerava perdut des que Escaldes-Engordany havia convertit l’avinguda Carlemany en una zona per a vianants. I el balanç, tant des del Comú d’Andorra la Vella com des de l’Associació de Comerciants de l’avinguda és «positiu», amb el convenciment que després d’uns quants intents fallits, finalment s’haurà aconseguit la reforma «definitiva».



«Entenem que hi ha satisfacció general. El retorn que tenim és positiu, no només dels comerciants, sinó també dels ciutadans en general», apuntava la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que considera que gràcies a la remodelació «hem ajudat a canviar els hàbits. Els ciutadans van a passejar, surten a la tarda, van a veure botigues, s’asseuen a una terrassa, trobes gent pel carrer a totes hores».



Unes bones sensacions compartides pels comerciants. La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va afirmar que el balanç «és molt positiu, el canvi ha sigut espectacular. Estem molt contents». Segons Yebra la satisfacció no ve només perquè notin més afluència, sinó també «perquè la gent camina de forma més còmoda i, fins i tot ha ajudat una mica a fer pujar gent cap a la part alta». Reconeix que no es pot parlar «de grans canvis» a la part on encara es manté el trànsit, «però ha anat bé i els passos de vianants, tal com s’han fet, l’han fet més humana». També en destaca el mobiliari i la decoració. «És molt més agradable, hi ha jardineres, espais de descans, està neta i les terrasses tenen més vida», va remarcar, contenta també amb la unificació que s’ha fet amb l’eix d’Escaldes, ja que ara «la gent no nota la diferència».

Paviment

Un dels dubtes que es plantejava el dia de la inauguració era si el paviment no era massa clar i si no es veuria brut massa ràpid, però la mandatària considera que no és així. «Portem un any i es veu bé. És veritat que hi destinem molts efectius de neteja, però fins i tot sorprèn perquè s’està mantenint molt bé», va exposar, admetent, això sí, que havia canviat una mica la tonalitat. «Va costar diners, és cert, però és un paviment de bona qualitat que ha de durar molts anys». I és que no dubta a afirmar que la reforma és «definitiva». Matisa que potser en un termini de 20 o 30 anys, tocarà intervenir, però res més. «No podíem continuar amb l’avinguda que teníem. Sempre dic que era negra i boteruda. Ara la gent no se’n recorda, però era així. Ha canviat una barbaritat».



Un altre dels canvis experimentats és la prohibició de circular amb vehicles per la part baixa de l’avinguda, des del carrer de la Unió fins a la Rotonda. I sembla que ja no hi ha debat: «Ningú m’ha demanat que tornin a passar-hi cotxes», va afirmar la cònsol. «Tothom ha vist que això funciona i que cada vegada els hàbits dels compradors i dels ciutadans són uns altres. La gent vol estar tranquil·la i passejar», va exposar.

Últims retocs

Yebra va recordar que ara ja només els faltaria «l’última etapa», és a dir, «la reforma de la zona de la Rotonda, però sembla que de cara al pròxim any es podria fer i per tant tancaríem tot el cercle de l’eix comercial». I és que una altra de les intervencions que han agraït que s’accelerés és la de la zona on s’havia de construir The Cloud. «L’espai ha quedat molt bé i ha obert la zona cap al carrer Riberaygua», va explicar, agraint que finalment s’hagi optat per un jardí vertical que considera que «humanitza la zona».



En aquest cas Marsol admet que és «lleig» l’espai que ha quedat buit i que abans ocupava l’antiga de Bombers, però va assenyalar que és propietat del Govern i per tant el comú ni pot intervenir. Això no obstant, apunta que «hi estem treballant» per mirar d’adequar-ho mentre no es fa realitat l’alternativa a The Cloud. No descarta que hi pugui anar un jardí.

De la mateixa manera Marsol també va voler agrair «l’esforç» dels comerciants i privats que han decidit arreglar comerços i façanes per completar les millores a l’avinguda.

Nova senyalització

D’altra banda, a finals d’aquesta setmana la corporació ha estrenat la senyalització que indica que els vehicles no poden circular per l’avinguda, que es tracta d’una zona per a vianants i que tampoc s’hi pot anar amb bicicleta, patinet elèctric, monopatí o jugar-hi a pilota. Les indicacions posen en coneixement de tothom qui passeja per la zona de les prohibicions recollides en l’ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de Meritxell i l’àrea d’influència. Els cartells s’han col·locat a l’inici i el final de l’avinguda així com en els carrers perpendiculars.