Vila admet que el ràfting només és viable en dies i hores concrets

Ràfting sí, però només quan hi hagi suficient cabal i en dies i hores concrets. Aquest vindria a ser el resum de la proposta que defensa ara el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, un cop FEDA ha tornat a fer evident que turbinar aigua de manera continuada al llarg d’un període llarg de temps per garantir l’activitat és insostenible. «El director de FEDA ha dit que no és sostenible donar aquesta quantitat d’aigua durant totes aquestes hores i durant tot l’estiu. I estem d’acord», va afirmar Vila en declaracions a EL PERIÒDIC, alhora que recordava que les sis hores d’aigua seguides que es van tenir per la festa major, «al Pallars no les tenen», ja que n’acostumen a ser quatre. De fet, va deixar clar que «tampoc les demanarem».

Resposta

Així, quina ha de ser la solució? El mandatari lauredià planteja el ràfting com una activitat més dins del projecte que es vol tirar endavant per «donar la cara al riu». Un projecte que més enllà de la neteja de la llera i de l’adequació del passeig del riu, inclou les activitats aquàtiques. «Nosaltres mirarem ràfting, canoes de tres o dues places i caiac», va detallar, apuntant que en el cas del ràfting «no l’hem de practicar ni totes les hores del dia ni cada dia». Tal com ja va avançar EL PERIÒDIC, per mirar de fer viables les activitats, la idea seria fer conviure les diferents embarcacions i fer una activitat o altra en funció del cabal del riu, de manera que no s’hagués de dependre de FEDA permanentment. Quan i com es podrà fer? És el que s’està analitzant ara. «Extreure que cada dia es practicarà ràfting no és cert. No es podrà practicar ni totes les hores que s’han donat ni cada dia. Quan acabem l’anàlisi veurem quines necessitats d’aigua hem de demanar a FEDA, cosa que ara no hem fet», va reiterar. Es veurà també, si les necessitats d’uns i altres coincideixen.



El què es té clar des de fa temps és que els mesos d’abril, maig i juny, coincidint amb el desgel, es disposaria d’aigua suficient de manera natural, però al juliol, agost i setembre la cosa canvia. Vila apunta que l’ajuda de FEDA seria indispensable «el mes d’agost i potser alguna setmana de juliol, depèn de la pluja. I si es volgués continuar al setembre». Per tant, va admetre que «és molt possible» que el ràfting s’acabi limitant a aquells mesos en què el cabal natural sigui suficient. «FEDA pot col·laborar, però no se’ls pot demanar miracles. Turbinar sis hores durant tot el mes d’agost no és viable. Ni pensem demanar-ho», va manifestar, insistint que amb l’anàlisi es podrà determinar «l’activitat adequada per a cada mes», ja que des del seu punt de vista «has d’adequar sempre les activitats a allò que t’ofereix la natura i forçar el mínim possible».

Costos

FEDA va deixar clar que canviar els horaris de turbinatge faria pujar el preu de la llum, però Josep Miquel Vila es va mostrar disposat a fer que la corporació assumeixi els costos en cas d’arribar a un acord. «Estem disposats a parlar-ne i pagar-ho», va afirmar, afegint, això sí, que cal «coordinar-se amb uns costos realistes». Descarta doncs repetir l’experiència de la festa major, quan de manera ininterrompuda FEDA va bombejar aigua al riu entre les 11 del matí i les 6 de la tarda. Tampoc va concretar massa els diners que hauria d’assumir el comú. Vila va indicar que «no parlem de gaires diners, potser 500 euros o 1.000 en dies concrets que faci falta».

Festa major

Tampoc va concretar el cost de fer el ràfting durant la festa major. Vila va adduir que s’havia fet caixa perquè la gent pagava per l’activitat, si bé va explicar que els diners dels tiquets no van ser suficients per cobrir tota la despesa generada. Més enllà d’això no va voler donar cap xifra afirmant que «no és una qüestió important».