Torna la Purito, la marxa ciclista referent a Andorra

La cinquena edició de la Purito Andorra, prova esportiva de referència que ha comptat amb la col·laboració d’Andbank des del seu llançament, torna aquest cap de setmana al Principat amb 2,700 inscrits, 200 més del previst. Avui se celebra la Purito Kids i demà la marxa, que compta amb tres recorreguts, un de 28 quilòmetres, un de 80 i un darrer de 145. Tots amb final als Cortals d’Encamp.

«Estem molt contents, espero que tot surti bé, tindrem molt temps i la gent ve amb moltes ganes», explicava Joquim Rodríguez i assegurava que «cada any és més dura». «La Gallina és el nostre termòmetre, on venim a entrenar», recordava i remarcava que «hem tingut molta gent que ens ha trucat un cop tancades les inscripcions». «Hem tingut una passada de demandes per apuntar-se però tenim una xifra bona», reiterava.

Aquest any la prova comptarà a més amb un planter estel·lar de VIPS del món de l’esport. A més de la presència del mateix Purito i la ja anunciada del guanyador del Tour de França de 1988 Perico Delgado, participaran el medallista olímpic a Atenes 2004 José Antonio Hermida, el 26 cops campió del món de trial Toni Bou, el segon classificat al Tour de França de 2002 Joseba Beloki, veterans com Ángel Edo i Javi Sancho, l’humorista resident a Andorra i col·laborador habitual de Santi Millán i José Corbacho.