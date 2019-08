Cardelús no rep cap millora en la moto per part de KTM

La primera jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi de la República Txeca, a Brno, del pilot Xavi Cardelús va resultar satisfactòria. A la primera sessió, l’andorrà que, en aquest Gran Premi tampoc no ha rebut cap millora de xassís a la seva moto, va marcar una volta ràpida de 2.05,607 minuts que el situava a 3,5 segons del millor registre de la sessió. La segona va ser més complicada tot i que es va treballar força en els reglatges de la moto. La seva millor volta va ser de 2.05,591, un temps molt semblant a l’anterior encara que es va allunyar tres dècimes de les posicions capdavanteres de la classificació. Contràriament al que s’esperava, la KTM de Cardelús no ha rebut cap millora per part de la marca que està protagonitzant una temporada amb força dificultats a Moto2.

«Malgrat que aquesta primera jornada d’entrenaments a Brno ha començat amb bones sensacions al primer entrenament lliure de la jornada, a la tarda les coses no han acabat de sortir com volíem», exposava el pilot i remarcava que «estem treballant al màxim amb el material del qual disposem perquè, tot i que s’havia comentat que existia alguna possibilitat que ens portessin un xassís nou, la realitat ha estat molt diferent i no hem rebut res». «Davant d’aquesta situació, el camí no és altre que el portem al llarg de tota la temporada», destacava. Per tant cal «mirar de treure el màxim partit del poc que tenim». «Aquestes últimes setmanes he treballat de valent per arribar a la segona meitat de l’any molt fort i el fet d’arribar aquí i veure que no hi ha cap millora, és poc gratificant», sentenciava.

En aquest sentit, la tercera sessió d’entrenaments lliures començarà avui a partir de les 10.55 i els classificatoris ho faran a les 15.05 hores. Els lliures tindran una durada de 40 minuts mentre que els classificatoris tindran una de 15.