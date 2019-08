El escudellaires obren la festa major d’Andorra la Vella

El pregó va donar el tret de sortida ahir a la tarda a la festa major d’Andorra la Vella, que se celebrarà fins el proper dilluns amb múltiples activitats que tindran com a objectiu transmetre alegria i il·lusió a tots els ciutadans, residents i turistes.



Després del repicó de campanes i la benvinguda de la cònsol major, Conxita Marsol, els escudellaires de la capital, que commemoren enguany el seu 50è aniversari, van portar a terme una escenificació del que representa l’escudella. El seu pregó va ser diferent del que s’havia fet fins ara, amb la participació de més d’una desena d’integrants de l’associació.



Un cop finalitzat el pregó, l’esbart dansaire de la capital va estrenar La Dansa del Pregó, una nova proposta que es ballarà cada any el primer dia de festa major. Per a participar en la dansa, el comú va lliurar gratuïtament un mocador commemoratiu.



En finalitzar els actes inaugurals, Marsol va demanar sobretot «civisme per poder gaudir tots de la nostra festa major, sense problemes amb alegria i bon humor» i va desitjar no viure cap situació similar a la de Sant Julià.