Diplomes als estudiants del Campus Universitari

El Campus Universitari de la Llengua Catalana arriba a la seva fi. Un total de 31 estudiants han pres part en aquesta edició, amb 30 hores d’aprenentatge de l’idioma que tenen en comú durant els quinze dies de l’esdeveniment, amb una primera setmana amb base a Girona i la segona amb Andorra com a protagonista.

Ahir es va fer el lliurament de diplomes en l’acte de cloenda, tot i que fins avui no conclou, amb una visita al parc natural del Comapedrosa. Durant l’estada al país a més de les classes de català també van tenir l’oportunitat de conèixer el país a través de diferents activitats. «És molt gratificant veure com expliquen la seva experiència, que l’han viscut amb una intensitat absoluta, amb activitats des de primera hora del matí a l’última del vespre. Han pogut viure un petit tast tant de Catalunya com d’Andorra, amb la seva cultura, política, societat i natura», indicava Joan Sans, director del Departament de Política Lingüística, a més «d’acabar amb els tòpics d’aquelles terres que mai hem trepitjat». Els estudiants que hi han participat són «d’orígens molt diferents», representant a una quinzena de països, i les motivacions per aprendre l’idioma a les seves respectives universitats són diverses: «Uns són grans amants de les llengües i en parlen diverses, altres tenen molt interès per les que són llatines, i d’altres perquè han descobert que tenen avantpassats catalans i volen aprendre l’idioma amb el qual ells s’expressaven».