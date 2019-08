Primer cap de setmana d’agost dens a la carretera

El primer cap de setmana d’agost va registrar llargues cues a les carreteres del Principat. Les més denses es van produir durant la tarda d’ahir, sobretot a la frontera francoandorrana on es van acumular fins a 3,5 quilòmetres de retenció de sortida del país. A la frontera del riu Runer, també hi va haver trànsit dens des de les 16.00 hores fins al vespre, amb més d’un quilòmetre de cua. L’Àrea de Mobilitat ja va alertar la setmana passada d’aquestes possibles afectacions i les seves previsions es van complir: a la frontera hispanonandorrana, divendres de 16.00 a 20.00 hores hi va haver llargues cues de sortida i dissabte es van tornar a repetir, al matí d’entrada, i a la tarda de sortida. Concretament, dissabte al matí, Mobilitat va informar de més de quatre quilòmetres de trànsit dens a l’entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord.



A tot plegat, cal sumar-hi la celebració de la Purito, una marxa cicloturista que diumenge va recórrer diferents ports i nuclis urbans del país i en la qual van participar 2.700 persones, amb les consegüents afectacions puntuals de trànsit que es van poder generar.



Accidents

Així mateix, un resident de 35 anys va patir ahir un accident quan circulava amb la seva motocicleta a la CG4, a la Massana. L’home va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb diverses contusions i va ser donat d’alta poques hores després.



D’altra banda, segons van informar diversos mitjans de comunicació de Sòria, un resident portuguès de 53 anys va perdre la vida al terme municipal de Matalebreras, a primera hora de dissabte, després que el seu vehicle se sortís de la via i bolqués. La seva dona, de 55 anys i que anava de copilot, també resident al Principat, va resultar ferida lleu. Tots dos van ser traslladats a l’hospital Santa Bàrbara de Sòria, on finalment l’home va morir. Els mateixos mitjans van informar que la Guàrdia Civil va necessitar l’ajuda dels Bombers de la diputació provincial per treure ambdues persones de l’interior del cotxe, ja que hi van quedar atrapades.