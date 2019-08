Detingut un veí de la Seu per un assalt violent a Castellbò

Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí de la Seu d’Urgell, de 36 anys i de nacionalitat boliviana, per la seva presumpta implicació en un robatori violent en un habitatge del nucli de Santa Creu de Castellbò (al municipi de Montferrer i Castellbò), que va tenir lloc l’octubre del 2018. Segons la Policia, l’arrestat hauria organitzat el robatori en el qual quatre homes van lligar i emmordassar una dona amb la intenció d’endur-se la caixa forta de casa seva. Amb aquest arrest ja són cinc les persones detingudes com a presumptes autores del robatori. Els altres quatre van ser enxampats quan fugien de la casa el mateix dia dels fets.



Segons van explicar els Mossos, ara fa 10 mesos, tres homes van entrar en una casa de Santa Creu de Castellbò i van retenir amb violència la propietària. Un dels autors, a més a més, es va quedar a damunt d’ella mentre la pressionava amb un coixí. Els altres dos van despenjar i es van endur un armer que hi havia en una de les estances de la finca. Tot seguit van fugir en cotxe.



Gràcies a la col·laboració dels veïns, la policia va detenir pocs minuts després quatre homes com a presumptes autors del robatori i van recuperar l’armer sostret. Els lladres, en sentir-se sorpresos, l’havien llençat a al voral de la carretera. En l’escorcoll del vehicle, els agents també van trobar diferents indicis que relacionaven els quatre homes amb l’assalt violent.

Investigació

Els Mossos van obrir una investigació amb què van determinar que els assaltants tenien «informació de primera mà», ja que coneixien perfectament els horaris dels ocupants del domicili i que el propietari era un constructor de la zona. En el marc de la investigació, la Policia va identificar un treballador de l’empresa del propietari de l’immoble com a la persona que hauria organitzat el robatori, un home de 36 anys, d’origen sud-americà i resident a la Seu d’Urgell. Aquest hauria passat informació als altres quatre homes.



Davant els fets, dimecres passat els agents van detenir l’organitzador de l’assalt, com a suposat autor d’un robatori amb violència i intimidació. El presumpte delinqüent va passar a disposició judicial dijous i el jutge, tot i imposar-li mesures cautelars, va decretar-ne la amb càrrecs, va informar RàdioSeu.