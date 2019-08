Tal dia com avui de fa 22 anys

El ministeri treballa per millor el servei a les persones

El túnel d’Envalira desplaçarà la duana Andorra i França van anunciar que havien arribat a un acord per traslladar la duana, per tal que el control francès d’entrada al Principat es fes pel Pas.

La Seu reinicia la bibliopiscina La novetat d’aquell any va ser que tots els llibres procedien de la Biblioteca de Sant Agustí. L’objectiu de la iniciativa era arribar a sectors de la població que normalment no van a les sales de lectura.

Per El Periòdic

