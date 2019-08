Ressaca de les festes majors

Sis de les set parròquies ja han celebrat les seves festes majors i, més enllà dels actes tradicionals, el patró comú que es repeteix quan cau la nit són les conductes incíviques que l’endemà desperten l’indignació dels veïns. No és quelcom nou ni tampoc agafa de sorpresa tenint en compte la quantitat d’alcohol que es consumeix durant aquestes dates, però si és cert que enguany les conseqüències d’algunes bretolades han requerit la intervenció policial i, fins i tot, la judicial.

La festa major de Sant Julià, una de les quals acostuma a ser més multitudinària, es va saldar amb cinc detinguts fruit dels aldarulls que van ocórrer al voltant de les cinc de la matinada entre un nombrós grup de joves i les forces de seguretat. Dos d’ells segueixen en presó preventiva i estan acusats de desobediència greu a l’autoritat, per alteració de l’ordre públic, per injúries i per danys dolosos.

«Actituds agressives» o «càntics molt ofensius i desagradables» són algunes de les expressions que va utilitzar el seu cònsol, Josep Miquel Vila, per descriure uns fets que va catalogar d’«inèdits». De fet, la quantitat de vídeos que van circular per les xarxes va propagar el ressò del succés i, fruit del clima d’alarma social que es va generar, al dia següent el comú va decidir multiplicar els seus efectius per garantir la seguretat. Un desplegament poc habitual però que, sumat a les campanyes de conscienciació dels efectes de l’alcohol, va evitar reviure episodis de confrontació vers les autoritats.

Aquest darrer cap de setmana, durant les festes majors d’Andorra la Vella, una parella no va poder controlar la seva frenesia i va exhibir públicament el seu coit ni més ni menys que sota el porxo de l’edifici administratiu del Govern. En aquest cas una denúncia d’una anònima que anava acompanyada de menors va comportar l’actuació policial prop de les sis de la matinada. De nou, un testimoni va enregistrar amb un vídeo els fets i l’acte sexual va arribar a la gran majoria dels cel·lulars del país. Prova d’aquesta capacitat és que l’endemà hi havia individus simulant reproduir l’escena amb un to caricaturesc.

A banda d’aquests highlights, Ordino o Canillo també van viure durant les seves celebracions queixes per la brutícia del paviment, per les pixades als carrers o pels alts nivell de sonoritat. En definitiva, rastres d’embriaguesa que en gran mesura tenen com a origen la pràctica coneguda com a botellón.

D’aquí duess setmanes serà el torn d’Encamp, que compta també amb reprovables antecedents. Sense anar més lluny, el passat Carnaval van circular àudios misògins en els quals es reproduïa que les dones són «màquines que estan més acabades que les llevaneus d’Encamp» i «més inútils que el zero en la multiplicació del pressupost de Gatzara».