Èxit amb 2.800 ciclistes

Un altre any, la Purito, marxa ciclista de referència a Andorra i que compta amb la col·laboració d’Andbank des del seu començament, ha estat un èxit absolut. D’aquesta manera, tot i que el límit d’inscrits estava en 2.700, en un darrer moment es va haver d’ampliar a 2.800 per donar cabuda als compromisos de l’organització perquè, sens dubte, és una prova que ningú es vol perdre i que edició rere edició va creixent. Ara, l’única solució que planteja l’organització per seguir aquesta línia, és fer talls de les carreteres a segons quines zones perquè la seguretat sempre és la premissa amb la qual s’ha treballat.

La satisfacció, per tant, és màxima. «El temps ens ha acompanyat, no ha faltat de res i he vist a la gent molt contenta, hem acabat aquesta edició i ja pensem en la següent», va explicar Joaquim Rodríguez. «M’he sentit millor que l’any passat, m’ho he pres més en calma perquè hem fet grupeta amb el José Antonio Hermida i Perico Delgado i ha anat millor», comentava i assegurava que el vencedor del Tour de França de 1988 «ha estat millor que jo, quasi m’ha hagut d’esperar, està molt fort». Pel que fa al futur de la prova, va indicar que «ha anat bastant bé» i que «intentarem millorar, però som una organització molt jove». «Hi ha gent que em diu que podria ser més planeta, però tothom està amb ganes de bicicleta», sentenciava.

Replantejar el futur

Àngel Edo, organitzador de la marxa, va assegurar que «ha estat un èxit de participació». «Potser és el moment en el qual ens hem de plantejar fins a on ha de ser el creixement», revelava i reiterava «l’espectacularitat» de la marxa. «El resultat val la pena, si no hem arribat al límit, estem molt a prop. El principal sempre ha de ser la seguretat dels participants perquè les carreteres i les baixades del país són les que són, complicades, i hem de posar tot en una balança per veure si hem arribat al límit o si hem de fer un pas enrere», afegia. «En l’àmbit logístic, hem de créixer», comentava.

A parer seu, potser voldria un poc menys d’inscrits encara que «necessitem ajuda de país i Govern per fer talls parcials de les carretes que ens suposen una mica més de conflicte pel que fa a mobilitat, d’aquesta manera podríem seguir creixent, però al final, se’ns podria anar de les mans». «Intentem limitar però hi ha moltes pressions i ens hem passat 100 persones de la barrera, hem de replantejar-nos les coses», manifestava i indicava que «tot i això, tot ha funcionat de meravella». En aquest context, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va remarcar que «la prova està més que consolidada» i que «cada vegada està anant a més». «Hem arribat al màxim en carretera oberta i ara ens hem de plantejar si volem que la prova vagi creixent, potser ho haurem de fer en ruta tancada, almenys en alguns trams però ha d’entrar Govern i mobilitat», puntualitzava. «Serà un problema del pròxim mandat, però estem molt contents amb el resultat de la prova», afegia Torres.

Molts protagonistes

La marxa va comptar amb molts protagonistes, entre ells, Enrique Morcillo, que va ser el ciclista més ràpid en completar el recorregut llarg; el recent guanyador del Tour i resident al Principat, Egan Bernal, que es va deixar veure per l’arribada, ja que la seva parella participava en l’esdeveniment; o Juanjo Méndez, un reconegut medallista paralímpic.

Així mateix, la prova també va comptar amb alguns ambaixadors de luxe com Perico o Hermida. «Només puc dir que ha estat molt dura, com m’imaginava, hem passat molta calor i se m’ha fet molt llarga, encara que ja sabia a què venia», explicava l’exciclista i remarcava que «he anat bé els darrers 200 metres». «És un repte físic molt important per tothom, per tant, només vull felicitar a tots els que hi han participat, per a tothom això deu ser un infern, sobretot a la Gallina», subratllava i assegurava que «l’organització i els avituallaments són de 10, només els puc donar la felicitació, n’hi haurà moltes més». «Per sort hi ha distàncies per tothom, Andorra i les seves muntanyes són espectaculars», comentava.

Hermida, per la seva banda, va comentar «que és espectacular». «Hi ha molta gent que ha repetit, la gent coneix la filosofia Purito», destacava i afirmava que «la gent gaudeix, l’ambient és de cicloturisme i de solidaritat». «L’entorn és molt privilegiat, és fantàstic», concloïa.