Lescano finalitza en el cinquè lloc a la Copa del Rei

Marcel Lescano, que va competir amb el Sercotel Hotel Group - Saiola XIII de l’armador Toni Guiu a la Copa del Rei, va aconseguir acabar en una meritòria cinquena posició de la general de la classe ORC 1, després d’haver lluitat fins al darrer minut per entrar al podi i de fet, es va quedar a mig minut d’aquesta posició.

«Anàvem a 30 segons del tercer i just a l’arribada vam fer una maniobra dolenta just a la darrera boia i vam perdre l’oportunitat, fet que ens deixa amb mal sabor de boca», comentava Lescano a EL PERIÒDIC. Així, va voler recordar que «divendres vam fer dues terceres, fet que ens va permetre escalar posicions a la general». En aquest sentit, va indicar que «l’objectiu era estar dins del top cinc», encara que «aquest resultat ens permet comptar amb Sercotel de cara a l’any que ve». Cal recordar que la tripulació de la qual Lescano va formar part no és professional, i per tant «vam ser capaços de plantar-los cara, tothom parlava de nosaltres». «Vam ser el millor equip no professional de la nostra categoria», sentenciava i afegia que «hem d’estar molt contents». En aquest context, va recordar que «hem fet entrenaments duríssims per arribar a la Copa del Rei i, per tant, la satisfacció és total, sobretot tenint en compte que en un minut s’han classificat cinc vaixells».

El Saiola XIII no va encertar l’estratègia en dues regates, fet que els va penalitzar molt. «Vam anar pel costat dolent i ens havia passat tothom per davant, però vam poder remuntar», comentava. «És una competició en la qual ve el millor de cada casa, gent professional de tot Europa i esperem tot l’any per poder-nos mesurar amb ells per veure on estem», indicava. Així, no va voler revelar quin serà el seu pròxim objectiu. «Ara toca descansar», concloïa.