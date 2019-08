Cardelús acaba en 25a posició a la República Txeca

El pilot andorrà Xavi Cardelús va acabar el Gran Premi de la República Txeca disputat ahir al circuit de Brno en 25a posició, en un cap de setmana complicat pels canvis meteorològics.

El més positiu de l’actuació del pilot en la cursa d’ahir va ser el fet de millorar en mig segon la seva millor volta d’entrenaments i rodar per sota d’aquest registre al llarg d’algunes voltes. Aquesta no deixa de ser una mostra que tant el pilot com el seu equip tècnic treballen de la primera a l’última sortida de pista per aconseguir el màxim rendiment possible de la moto. D’aquesta manera, la volta ràpida de Cardelús en aquest desè Gran Premi de la temporada va ser de 2.04,543 minuts.

En aquest sentit, el pilot va assegurar que «poca cosa hi ha a dir de la cursa del que he anat explicant al llarg de tot el cap de setmana». «El més positiu de tot plegat és que al principi he rodat més de pressa del que ho havia fet al llarg dels entrenaments i he millorat la meva volta ràpida en mig segon», comentava i assegurava que «aquesta és, sens dubte, la part més positiva del que ha passat avui i, d’altra banda, crec que mostra que tant els meus tècnics com jo, no deixem de mirar de progressar en tot moment i de buscar sempre la manera d’optimitzar el que tenim».

D’altra banda, va indicar que «la posició importa poc en aquest cas perquè el que ha de canviar és la diferència de temps respecte als referents d’aquesta categoria de Moto2». «És una situació complicada d’assumir, però, ara per ara, no ens queda cap altre remei», reiterava el pilot que, a més, no ha rebut cap millora en el xassís per part de KTM.

L’onzena cursa del calendari mundialista és el Gran Premi d’Àustria que es disputa el pròxim cap de setmana.