Victòria de Gelabert, Jiménez, Oliver i Planells

Va ser una prova molt exitosa, ja que la prova va comptar amb un total de 380 pilots, el rècord de participació de la competició. D’aquesta manera, segons va explicar el president del Moto Club Arinsal, Eduard García, «la valoració és bona, tothom s’ha mostrat molt content». «El temps ens ha acompanyat i vam haver de retallar les interzones, per escurçar la durada de la competició», afegia.

Miquel Gelabert es va imposar ahir en el Trial 2 dies d’Arinsal en categoria vermells mentre que Daniel Gibert va ser segon i David Avendaño, tercer. En la categoria blaus, la victòria va ser per a Miguel Jiménez mentre Claudi Obrador va ser segon i Carles Casas, tercer. Pel que fa a la categoria grocs, la victòria va ser per a Vicente José Oliver mentre que segon va ser Alberto Selma i tercer, Juan Poyatos. Finalment, en la categoria verds, Francesc Planells es va emportar la victòria mentre que Hugo Barrera va ser segon i Julio Abellant, tercer.

Per El Periòdic

