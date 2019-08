Andorra segueix al top 5 mundial en velocitat de banda ampla

Andorra ocupa la cinquena posició en el rànquing de països del món en connexió de banda ampla, segons Speedtest, portal d'internet que avalua la velocitat de la xarxa a temps real. En la seva classificació, amb dades del mes de juny, Andorra ofereix de mitjana una velocitat de baixada de banda ampla (a través de la fibra òptica), de 128,48 Megabites per segon (Mbps). És el cinquè país en una classificació que lidera Singapur (195,88 Mbps), seguida de Hong Kong (173,54 Mbps), Corea del Sud (144,99 Mbps) i Romania (128,88).

El Principat, que ha baixat el darrer any una posició en el rànquing, està per sobre de Mònaco, els Estats Units i Suïssa, per aquest ordre. França ocupa l'onzena posició i, Espanya, la catorzena.

Pel que fa a la velocitat d'Andorra de pujada de banda ampla, és superior de mitjana a la de baixada, amb 132.12 Mbps.

El desembre del 2017 Andorra Telecom va donar per tancada la fase de renovació del servei d'internet de fibra òptica a tot el país. Va canviar 35.059 ONT (les caixes per a la connexió), de manera que els clients van passar a poder gaudir d'una velocitat màxima de 300 Mbps. Recentment s'han anat fent millores i aquesta velocitat pot arribar en alguns casos fins als 700 Mbps.