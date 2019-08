Tabaquers i fabricants acorden millorar la remuneració de la collita

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) i els Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA) han tancat un nou acord per a la compensació econòmica que els primers reben dels segons de la collita que els venen. L’aspecte més destacat, segons van explicar des de l’APRA, és que la collita «recupera el seu valor fix» i ja no dependrà del que els fabricants guanyin amb les importacions de tabac, les quals els darrers anys han anat a la baixa.



Es tracta d’unes modificacions que el sector dels colliters celebren perquè els beneficia econòmicament, segons ells mateixos van exposar. Des de l’associació es van mostrar «satisfets» perquè s’ha pogut arribar «al millor acord» per al sector, dins del procés de negociació.



Des del 1999, el pagament que rebien els tabaquers partia d’una bestreta del total que s’havia de liquidar en concepte d’importacions. És a dir, si no s’importava tabac, la collita tenia un valor nul. Aquesta situació canvia amb el nou acord i es trasllada en dos pagaments que rebran els colliters: el corresponent a la totalitat de la collita, que es farà durant els 30 dies naturals d’haver finalitzat la seva compra, i la liquidació d’una extraquota. Aquesta segona paga es determinarà a partir del valor de «les importacions realitzades durant l’any natural, deducció feta del pagament de la collita, i es liquidarà durant els 30 dies naturals següents al tancament del període d’importació», tal com s’explica a la missiva que l’associació va enviar als seus afiliats. Com que els períodes van de l’1 de gener al 31 de desembre, es farà durant el mes de gener de l’any següent. La que s’elimina és la paga que fins ara els tabaquers cobraven el juliol.

Repartiment de taxes

Un altre millora, al parer de l’APRA, és que s’ha aconseguit repartir els possibles augments de taxes per part del Govern. Les que excedeixin el 6,5% passaran a ser compartides en el 50% del total, amb el següent repartiment: el 75% per part de l’AFPTA i en el 25% per part de l’APRA. Els nous percentatges de repartiment beneficien els tabaquers.



Finalment, el document que han tancat les dues parts compromet a l’associació de pagesos i ramaders a realitzar un reglament intern que reculli tots els aspectes lligats a la gestió de les quotes de tabac, per garantir el correcte funcionament del sistema.



Segons va informar l’ANA, el contracte es va tancar fa uns mesos, però no ha estat fins ara que s’ha comunicat de manera oficial als membres de l’associació. Concretament, en una reunió mantinguda l’11 del mes passat. Segons es va anunciar, és de durada indefinida tot i que es podrà rescindir a partir del 2023, «de manera que queda garantida la venda de les collites de tabac» fins llavors, va celebrar l’APRA.